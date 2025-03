PepsiCo aposta em novo lançamento, com snack livre de corantes artificiais

Nesta segunda, 3 de março, a PepsiCo lançou na América do Norte uma nova versão das batatas Simply Ruffles Hot & Spicy, com uma mudança no tempero, segundo informações da Bloomberg.

Diferente das famosas Ruffles Flamin' Hots, que são avermelhados, os snacks novos são alaranjados e utilizam tomate em pó e pimenta vermelha.

Ian Puddephat, vice-presidente de pesquisa e desenvolvimento de ingredientes alimentícios da PepsiCo, explicou que seria possível deixar o salgadinho mais avermelhado, se quisesse. Entretanto, a empresa optou por uma cor mais clara que indique ao consumidor que o chip não é apenas picante, mas também natural.

Esse lançamento faz parte de um esforço da companhia para atender à demanda por produtos mais naturais, como a marca Simply, da PepsiCo, que é comercializada livre de sabores e corantes artificiais.

O CEO da companhia, Ramón Laguarta, declarou em teleconferência recente que a empresa busca explorar essa demanda ao reacender o negócio de lanches. “Há um nível maior de conscientização em geral dos consumidores americanos em relação à saúde e ao bem-estar”, disse ele.

Vale lembrar que a partir de janeiro de 2027, a Food and Drug Administration dos Estados Unidos proibiu o Vermelho No. 3 para alimentos — corante que se tornou alvo de grandes críticas ao sistema alimentar americano.

Apesar da proibição, existem outros pigmentos que continuam legais e que ainda são muito usados em produtos nos EUA.

Puddephat destacou que a PepsiCo está em uma missão para remover esses artificiais de seu portfólio, tarefa que ele avaliou como "uma montanha".

No próximo ano, a empresa pretende remover os corantes de mais oito marcas, mas a substituição por corantes naturais apresenta desafios, como sensibilidade à luz e "sabores estranhos".