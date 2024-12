Inscrições abertas: programa quer aumentar presença feminina em conselhos de administração em 2025

O Programa de Diversidade em Conselho Elas (PDeC Elas), promovido pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), abriu inscrições para sua 9ª edição. O programa pretende aumentar a representatividade feminina nos altos escalões das empresas brasileiras, buscando profissionais mulheres com experiências para ocupar cargos em conselhos de administração, fiscais, consultivos, deliberativos ou comitês de assessoramento.

Com inscrições abertas até o dia 15 de dezembro, a edição de 2025 selecionará até 35 participantes. As atividades do programa começam em abril de 2025 e se estendem até novembro do mesmo ano. O programa é direcionado tanto para mulheres com disponibilidade imediata para atuar em conselhos quanto para aquelas que estão começando sua trajetória nesse tipo de atuação.

Desafios para carreiras de mulheres

A pesquisa Brasil Board Index 2021, realizada pela consultoria Spencer Stuart, revelou que as mulheres ocupam atualmente 14,3% das cadeiras nos conselhos de administração no Brasil, um avanço significativo em relação aos 11,5% registrados em 2020. Além disso, 65% dos conselhos no país agora possuem ao menos uma mulher, um aumento de 8% comparado ao ano anterior, quando esse índice era de 57%.

Esses números indicam uma evolução gradual na inclusão das mulheres em espaços de liderança, mas ainda há muito a ser feito. A presença feminina em conselhos continua aquém da representatividade desejada, o que torna programas como o PDeC Elas essenciais para o avanço da igualdade de gênero no setor empresarial.

Valeria Café, diretora-geral do IBGC, destaca a importância do programa no fortalecimento da diversidade de gênero nos conselhos: "O grande objetivo do PDeC Elas é promover a inclusão de mulheres qualificadas em conselhos de empresas e outras entidades brasileiras, preparando-as com capacitação de alto nível e mentoria estratégica". Vitória reforça que a inclusão de mulheres em cargos de liderança tem mostrado resultados positivos, como mais inovação, menos riscos e, consequentemente, melhores resultados financeiros para as organizações.

Além da edição focada em diversidade de gênero, o Programa Diversidade em Conselho expandirá sua atuação em 2025 com o lançamento do PDeC Raízes, que visa ampliar a presença de pessoas negras e indígenas nos conselhos corporativos, aumentando as oportunidades para grupos historicamente sub-representados.

Para Valeria, o programa vai ao encontro de um movimento mais amplo dentro das organizações, que reconhecem que a diversidade é uma estratégia para garantir a sustentabilidade e o sucesso a longo prazo.

"Perfis diversos nos colegiados trazem ganhos às organizações, como pluralidade de argumentos em um ambiente de debate livre, e por consequência mais qualidade e segurança no processo de tomada de decisão", afirma a diretora-geral.

As candidatas interessadas podem se inscrever na página do programa.