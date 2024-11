IBGC lança guia de governança climática para conselhos de administração

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) lança nesta quinta-feira, 21, o Guia de Orientação sobre Governança Climática para Conselhos de Administração, que busca capacitar os profissionais para o enfrentamento das mudanças climáticas no meio corporativo.

A publicação é fruto de uma parceria entre institutos de governança corporativa da América Latina e o Chapter Zero Brazil, braço nacional da Climate Governance Initiative. Trata-se de uma organização do Fórum Econômico Mundial que busca movimentar os conselhos para atuarem contra as mudanças do clima dentro das suas organizações.

O guia oferece recomendações práticas para conselheiros de administração enfrentarem os desafios climáticos em um cenário de crescente impacto ambiental sobre os negócios. Além de consolidar as melhores práticas regionais, a iniciativa visa capacitar membros de conselhos na Argentina, Brasil, Colômbia, Costa Rica e Panamá, abordando estratégias aplicáveis para gestão de riscos climáticos e promoção da sustentabilidade corporativa.

Impacto dos conselhos

O Guia de Orientação sobre Governança Climática é mais uma iniciativa do Chapter Zero Brazil, que busca mobilizar conselhos de administração para a adoção de práticas que enfrentem de forma eficaz as mudanças climáticas. A rede global promove conteúdos e eventos que informam e fomentam a troca de experiências, reforçando o papel dos conselheiros na construção de estratégias sustentáveis para mitigar os impactos no planeta.

Entre os palestrantes confirmados no lançamento estão especialistas em governança corporativa e liderança climática, como:

Bruno Cossi , head de governança corporativa no BID Invest;

, head de governança corporativa no BID Invest; Catalina Zea , diretora executiva do Instituto Colombiano de Gobierno Corporativo (ICGC);

, diretora executiva do Instituto Colombiano de Gobierno Corporativo (ICGC); Javier Lozada , diretor do CGI Argentina e membro do Instituto de Gobernanza Empresarial y Pública (IGEP);

, diretor do CGI Argentina e membro do Instituto de Gobernanza Empresarial y Pública (IGEP); Marcelo Deschamps , membro do Comitê de Guias do Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá (IGCP);

, membro do Comitê de Guias do Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá (IGCP); Silvia Canales Coto, presidente do conselho de administração do Instituto de Gobierno Corporativo de Costa Rica (IGC-CR).

A moderação ficará a cargo de Luiz Martha, diretor de conhecimento e impacto do IBGC.

O lançamento acontece em um evento online das 18h às 18h30. A inscrição pode ser feita a partir do site do IBGC.