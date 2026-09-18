Quando a IA toma a iniciativa: conheça o CLAW

No artigo anterior, sobre a IA em ação, foi apresentado como um agente de IA pode executar tarefas usando Habilidades (Skills), Ferramentas (Tools) e MCP. Mas e se para alguns casos, ao invés de alguém precisar pedir, ele já tivesse sido programado para agir sozinho ou pudesse decidir sozinho quando agir?

É a diferença entre um alarme de incêndio e um extintor. Um extintor permanece parado até que alguém o utilize; o alarme identifica a fumaça e dispara a resposta por conta própria. Um agente autônomo segue a mesma lógica: em vez de esperar uma pergunta, ele observa o ambiente e age quando as condições pedem.

Esse é o contexto do CLI Agent Workflow (CLAW), que organiza a execução autônoma dos agentes em quatro etapas. Tudo começa pelo monitoramento (1): o sistema observa continuamente eventos como e-mails, mensagens, sinais de APIs ou simplesmente a passagem do tempo. Quando identifica uma condição relevante, entra a delegação (2), em que o CLAW encaminha a tarefa ao agente especializado mais adequado. Na etapa de execução (3), esse agente utiliza a Skill correspondente e aciona, por meio do MCP, as Tools necessárias para realizar a tarefa. Por fim, ocorre a ação e resposta (4), a atividade é concluída e o resultado é entregue ao usuário ou registrado automaticamente, sem que um humano tenha precisado iniciar o processo.

As quatro etapas do CLAW: monitoramento, delegação, execução de Skills e Tools, e ação. (Autores /Divulgação)

A PSR já estuda aplicações dessa arquitetura no setor elétrico. Um exemplo de como ela poderá ser utilizada é o monitoramento automático de previsões e sinais de mercado para projeção de preços no mercado de energia elétrica de curto prazo. Nesse cenário, o CLAW verifica essas informações periodicamente e, quando identifica uma mudança relevante, aciona agentes especializados para atualizar a base de dados e executar uma nova simulação do software de planejamento da operação de curto prazo na nuvem. Os resultados atualizados ficam então disponíveis para que a equipe se concentre na análise, e não na execução das etapas operacionais.

O CLAW não substitui os agentes supervisionados por seres humanos, os dois resolvem problemas diferentes. Quando o usuário precisa decidir, caso a caso, quais dados editar ou quais cenários simular, o controle deve continuar com quem pede a ação. Já em tarefas repetitivas de monitoramento, em que o fluxo de trabalho já foi definido anteriormente, não faz sentido esperar que um humano repita o mesmo pedido a cada rodada. É nesse tipo de tarefa que o CLAW se encaixa.

Para o setor elétrico, o ganho está em reagir mais rápido a mudanças que hoje dependem de alguém lembrar de verificar, como uma previsão que se altera ou um sinal de mercado que pede uma nova simulação. Ao automatizar esse monitoramento, além de terem insights potencialmente mais rapidamente que seus concorrentes, equipes de operação e planejamento passam menos tempo checando se algo mudou e mais tempo interpretando o que os resultados significam.