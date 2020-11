Hidrogênio é a nova fronteira da energia renovável na Europa

Investidores apoiados pela União Europeia lançaram um programa que irá buscar investimento privado, incluindo do fundo Breakthrough Energy Ventures de Bill Gates, para impulsionar a indústria de hidrogênio verde da região.

A EIT InnoEnergy apresentou na quarta-feira o Centro de Aceleração Europeu para o Hidrogênio Verde com a meta de impulsionar o desenvolvimento de uma “economia” para o combustível limpo, que pode movimentar 100 bilhões de euros (116 bilhões de dólares) por ano até 2025 e criar 500.000 empregos.

“Estamos identificando e cocriando projetos que irão fazer a diferença e dar um início rápido para uma economia de hidrogênio na Europa”, disse Diego Pavia, diretor-presidente da InnoEnergy. “O centro de aceleração será referência para projetos que usam hidrogênio verde.”

A Europa tem como alvo o hidrogênio verde, um combustível de baixo carbono criado com energia renovável, como solução para reduzir as emissões no setor de transportes e em indústrias como a de aço, cimento e produtos químicos. A UE quer destinar 470 bilhões de euros para infraestrutura de hidrogênio até 2050.

A EIT InnoEnergy deseja aproveitar o interesse pelo hidrogênio ao reunir produtores, consumidores e financiadores, bem como adquirir participações nos projetos.

O Centro de Aceleração Europeu para o Hidrogênio Verde tem apoio do Breakthrough Energy Ventures, um fundo financiado por Bill Gates e outros líderes empresariais, como Jeff Bezos e Michael Bloomberg, proprietário da Bloomberg LP, controladora da Bloomberg News.

A EIT InnoEnergy, financiada pelo Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia da UE, tem capacidade de investimento de 100 milhões de euros por ano e costuma assumir participações de 1% a 25% em novos projetos, de acordo com Pavia.