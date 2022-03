Com venda de livros, Petz já doou R$ 3 mi para ONGs animais

O Grupo Petz, rede de petshops com produtos e serviços para animais de estimação, decidiu se aventurar também na venda de livros. Em parceria com a Editoria MOL, a rede passou a comercializar livros, calendários e álbuns com a intenção de reverter os lucros para o terceiro setor. O esforço resultou em uma doação de R$ 3 milhões a 80 diferentes ONGs dedicadas à proteção de animais nos últimos anos.

Os itens são vendidos nos caixas nas lojas físicas da rede e, desde 2017 — quando as duas empresas inciaram a parceria — mais de 1,4 milhão de exemplares foram comercializados, sendo 15 diferentes produtos editoriais. O de maior sucesso foi o livro Ache o Bicho 2: Rumo ao Pódio, com tiragem de 120 mil unidades esgotada em apenas dois meses.

Com as doações aumentando, a Editora e a Petz decidiram criar um programa exclusivo para a gestão dos recursos recebidos. Dessa iniciativa nasceu o Adote Petz, que direciona as doações para as instituições da causa animal e também oferece capacitação para lideranças à frente de cada uma das ONGs, com lições sobre gestão e uso inteligente dos recursos, por exemplo.

"Estamos comemorando não só pelos R$ 3 milhões que conseguimos doar até agora, mas porque sabemos que o nosso impacto será tão duradouro quanto nosso comprometimento com a causa animal”, disse, em nota, Artur Louback, sócio da Editora MOL.

Além das instituições que oferecem cuidados básicos e abrigo para pets em situação de vulnerabilidade, o Adote Petz também passou a apoiar projetos de terapia assistida por animais para pacientes em tratamento médico, como é o caso do Instituto Cão Terapeuta. Com a pandemia de covid-19, a instituição precisou interromper as visitas presenciais dos bichinhos, mas com a doação do Adote Petz a ONG investiu na compra de tablets e na contratação de planos de internet para a realização de atendimentos on-line.

“Nós do Grupo Petz somos apaixonados por pets e queremos incentivar a adoção, conscientizar sobre a guarda responsável e ajudar a diminuir o índice de animais abandonados. Nos enche de alegria ver os resultados dessa parceria com a MOL e saber que estamos no caminho certo, rumo a muito mais conquistas na saúde e bem-estar dos bichinhos. Cada pet adotado importa e cada sorriso faz todo o nosso esforço valer a pena”, conta Giulliana Tessari, gerente técnica do Adote Petz.