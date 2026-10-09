Bolsa de sangue raro cruza o Brasil em avião comercial para atender paciente após transplante de rim

Um paciente que passou por um transplante de rim em Juiz de Fora (MG) precisou de uma transfusão de sangue raro, encontrado em apenas seis pessoas registradas no cadastro nacional de doadores. Um dos doadores compatíveis foi localizado no Ceará e compareceu ao hemocentro estadual na quinta-feira, 8, para realizar a coleta.

A bolsa foi transportada em um voo comercial, sob responsabilidade do piloto, com saída do aeroporto prevista para as 18h. A chegada ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, estava programada para as 5h de sexta-feira, 9. Depois do desembarque, o material seguiria por via terrestre até o hospital, onde a transfusão deveria ocorrer durante a manhã.

O paciente apresentava quadro clínico estável, mas precisava receber sangue devido à baixa concentração de hemoglobina, proteína responsável pelo transporte de oxigênio no organismo.

Durante os exames que antecedem a transfusão, a equipe médica identificou uma reação entre os anticorpos do paciente e as hemácias, células vermelhas responsáveis pelo transporte de oxigênio no sangue.

A investigação laboratorial constatou que o organismo produzia anticorpos contra o Jsb, um antígeno presente na superfície das hemácias da maior parte da população. Como o paciente não possui esse marcador, o contato com sangue que contenha Jsb pode provocar uma reação imunológica.

Para evitar a incompatibilidade, os médicos precisavam localizar um doador que também não apresentasse o antígeno e tivesse sangue do tipo O.

O que torna um tipo sanguíneo raro?

Embora a classificação dos grupos sanguíneos seja conhecida principalmente pelos sistemas ABO e Rh, que identificam os tipos A, B, AB e O e os fatores positivo ou negativo, existem centenas de outros marcadores nas hemácias que podem interferir na compatibilidade de uma transfusão.

Esses marcadores nem sempre são investigados nos exames de rotina. Entre eles está o antígeno Jsb, presente na maioria das pessoas. Indivíduos que não possuem essa característica podem desenvolver anticorpos capazes de reagir ao sangue de doadores que a apresentam.

No caso do paciente de Juiz de Fora, a presença desses anticorpos restringiu as possibilidades de transfusão.

Antes de administrar uma bolsa de sangue, os laboratórios realizam testes de compatibilidade entre as amostras do receptor e do doador. Quando ocorre aglutinação, processo em que as hemácias se agrupam após uma reação imunológica, o material é considerado incompatível.

O procedimento busca prevenir reações transfusionais, que podem causar a destruição das células sanguíneas recebidas e desencadear processos inflamatórios. Essas complicações podem apresentar consequências graves, inclusive quando surgem algum tempo após a transfusão.

Cadastro nacional reúne mais de 2 mil doadores de sangue raro

A localização de bolsas compatíveis com pacientes que apresentam características sanguíneas incomuns depende de uma rede de hemocentros e serviços de hemoterapia.

Quando as unidades hospitalares não encontram o material necessário em seus estoques ou em instituições parceiras, a solicitação pode ser encaminhada ao cadastro nacional de doadores raros, que reúne 2.032 pessoas.

A identificação desses doadores costuma ocorrer durante doações convencionais. Ao detectar características sanguíneas pouco frequentes, os laboratórios podem convidar o voluntário a integrar o registro.

Como nem todos os serviços possuem estrutura para identificar anticorpos incomuns, algumas amostras precisam ser encaminhadas a laboratórios especializados para confirmação.

No atendimento ao paciente de Minas Gerais, o Ministério da Saúde recebeu a solicitação entre as 16h e as 17h de quarta-feira, 7. A consulta ao banco de dados identificou somente seis pessoas com o perfil necessário.

Um dos voluntários, residente no Ceará, foi contatado por volta das 22h e confirmou disponibilidade para realizar a doação no dia seguinte.

A escolha levou em consideração a possibilidade de coleta imediata. Pelas regras de doação de sangue, homens precisam respeitar um intervalo mínimo de 60 dias entre as coletas, enquanto mulheres devem aguardar 90 dias.

Os participantes do cadastro recebem orientações para preservar a disponibilidade de doação em situações que exijam tipos sanguíneos específicos.

O Hemocentro do Ceará, responsável pelo maior número de doadores raros cadastrados entre os serviços do país, realizou novos exames para confirmar a compatibilidade do material.

A unidade também antecipou os testes de triagem para infecções como HIV e hepatites B e C, procedimentos que normalmente levam cerca de dois dias. A identidade do voluntário não foi divulgada.

Transporte aéreo de sangue raro pode integrar acordo com companhias

A operação envolveu o envio de uma bolsa com 450 mililitros de sangue, acondicionada em uma caixa térmica com capacidade para preservar a temperatura de refrigeração por até 24 horas.

O material de resfriamento foi dimensionado conforme o tempo previsto para o deslocamento. Durante o voo, a caixa permaneceu na cabine de comando da aeronave, sob os cuidados do piloto.

A logística foi coordenada pelo Sistema Nacional de Transplantes, estrutura vinculada ao Ministério da Saúde.

O transporte faz parte de uma iniciativa para ampliar o acordo de cooperação técnica entre o governo federal, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e as companhias aéreas.

O instrumento já contempla o transporte de órgãos destinados a transplantes, como rins, fígados, corações e pulmões, em cabines de aeronaves comerciais.

A reformulação negociada entre as instituições prevê a inclusão de bolsas de sangue raro nesse sistema de transporte, para atender solicitações de unidades hospitalares que dependem de doadores localizados em outras regiões do Brasil.