Grupo Petrópolis e SoulCode Academy abrem vagas para curso para pessoas com deficiência

Em um movimento que busca ampliar a inclusão no mercado de trabalho, a cervejaria Grupo Petrópolis anunciou hoje a criação de um programa de formação voltado para pessoas com deficiência (PCD).

Em parceria com a SoulCode Academy, edtech dedicada à educação digital, a companhia desenvolveu uma trilha de Vendas e Logística de Alta Performance, que promete capacitar profissionais com foco em tecnologia e habilidades comerciais. O objetivo é facilitar a entrada desse grupo no meio corporativo, além de possibilitar a contratação pelo próprio Grupo Petrópolis.

Dados recentes do IBGE, que apontaram que 70% das pessoas com deficiência estão fora da força de trabalho, trazem à tona a necessidade de iniciativas como essa, que visam reduzir a desigualdade no mercado de trabalho.

O levantamento também revela que apenas 30% dessa população estava empregada em 2022, comparado a uma taxa de 66,4% entre a população sem deficiência. Esses números destacam a urgência de programas que promovam a qualificação e a inclusão de PCDs.

Contratação de pessoas com deficiência

Tadeu Tronco, gerente de marketing da marca TNT Energy, do Grupo Petrópolis, afirmou que a parceria com a SoulCode vai além da capacitação técnica. "O Grupo Petrópolis tem um compromisso de promover a diversidade e a inclusão. Buscamos sempre profissionais que tragam novas perspectivas ao negócio, enriquecendo nossas equipes com diferentes experiências", disse.

Este é o mais recente caso de colaboração entre o Grupo Petrópolis e a SoulCode Academy, que já trabalharan juntos na formação de milhares de profissionais em tecnologia ao longo dos últimos quatro anos.

No entanto, o foco deste programa será o desenvolvimento de competências que conectam a tecnologia com as áreas comerciais, ampliando as oportunidades de inserção no mercado de trabalho para PCDs em diversos setores.

Formação em vendas e logística

Com uma grade curricular que abrange desde o relacionamento com o cliente, passando pelo uso de CRM e análise de dados até a aplicação da inteligência artificial no mercado comercial, o curso será oferecido de forma online e ao vivo no período noturno, visando atender a um público mais amplo. O programa tem a intenção de tornar os participantes aptos a atuar em áreas comerciais, uma das mais dinâmicas do mercado.

Para Fabricio Cardoso, cofundador da SoulCode, a parceria com o Grupo Petrópolis é um passo importante para combater a falta de qualificação específica entre profissionais com deficiência. "Nosso objetivo é mudar o cenário da empregabilidade dessa população, oferecendo formação tecnológica que a prepare para as demandas do mercado atual", afirmou.

As inscrições para o curso vão até 23 de junho, e os interessados devem ser pessoas com deficiência, possuir ensino fundamental completo e residir no interior de São Paulo, preferencialmente nas proximidades de Boituva, onde o Grupo Petrópolis tem sua sede.