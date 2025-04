Somente 15% dos brasileiros vivem em ruas com rampas para cadeirante, indica Censo

Rampas para cadeirantes são essenciais para a acessibilidade nas cidades. No entanto, apenas 15% dos moradores dos centros urbanos do Brasil, ou 26,4 milhões de pessoas, vivem em ruas com essas intervenções urbanísticas. O baixo número foi revelado nesta quinta-feira pela pesquisa "Características urbanísticas do entorno dos domicílios", do IBGE, com números do Censo 2022.

A pesquisa do Censo reuniu estatísticas diversas como pavimentação de vias, iluminação pública, presença de rampas de cadeirantes, ciclovias e arborização urbana. O levantamento só considerou áreas urbanas, portanto abrangeu as residências de 174,1 milhões de brasileiros, 85% da população total, em 5.698 municípios.

Em um terço das cidades — 1.864 —, menos de 5% da população moram em ruas com rampas para cadeirantes. E em 157 municípios não existia nenhuma rampa. Os piores resultados foram vistos no Norte e no Nordeste do país.

Os três melhores resultados foram no Paraná: Maringá (65%), Toledo ( 61%) e Cascavel (59%). Campo Grande (MS, com 55%) e Uberlândia (MG, com 51%) completam o top5. Segundo a pesquisa, as maiores proporções foram vistas nas capitais.