Fundação Dorina Nowill para Cegos bate recorde de atendimentos e amplia impacto na acessibilidade

A Fundação Dorina Nowill para Cegos, focada no acompanhamento de pessoas com deficiência visual, registrou 50.612 atendimentos em 2024, o maior número de sua história recente. A organização trabalha pela promoção da acessibilidade e inclusão para pessoas cegas e com baixa visão. A Fundação agora se prepara para a celebração de seus 80 anos, em 2026, com mais ações de impacto social positivo.

Segundo a instituição, que apresentou os dados com exclusividade à EXAME, tem se destacado tanto no atendimento direto a indivíduos quanto na expansão de suas operações. Somente em serviços de habilitação e reabilitação, a entidade ofereceu 35.137 atendimentos a 1.791 clientes. Além disso, o suporte para familiares alcançou 1.552 pessoas, totalizando mais 15.475 atendimentos.

Dentre as inovações, a Fundação também avançou na produção de materiais acessíveis. A implementação de uma nova plataforma de otimização e adaptação de livros, em 2023, foi um passo para modernizar os serviços da instituição. Em 2024, mais de 266 mil páginas em braille foram produzidas, superando as 250 mil do ano anterior. A gráfica da instituição imprimiu 7 milhões de páginas e, na área de audiodescrição, a produção de áudio cresceu com 299 projetos e mais de 35 mil páginas adaptadas.

“Esses números refletem o impacto direto que as nossas iniciativas têm na vida das pessoas. A crescente demanda pelos nossos serviços reforça a importância da inovação e do investimento em acessibilidade. Nosso foco é garantir que cada vez mais pessoas possam acessar informação, educação e, acima de tudo, independência”, afirma Alexandre Munck, Superintendente da Fundação Dorina.

Desafios para 2025

A Fundação tem se preparado para o futuro com grandes desafios. Para 2025, o objetivo é continuar inovando e ampliando seus serviços, sempre com foco na igualdade de oportunidades e acessibilidade para todos. A instituição, com um legado de quase oito décadas, já começa a planejar a reforma de suas instalações, que permitirá aumentar sua capacidade de atendimento.

“Nosso compromisso é seguir crescendo, expandindo nosso impacto e promovendo uma sociedade mais inclusiva para as pessoas com deficiência visual”, destaca Munck.