Grupo Fleury abre inscrições de programa para startups de impacto e visa potencializar metas ESG

O Grupo Fleury está com inscrições abertas para a etapa Acelera, do Programa Impacta, que irá selecionar 10 startups em estágio de validação ou ida ao mercado que possam contribuir para alavancar as metas ESG da empresa e gerem impacto socioambiental. As inscrições podem ser realizadas até 16 de setembro.

O Programa Impacta Grupo Fleury é realizado em parceria com o Quintessa, aceleradora de impacto, e visa potencializar startups com soluções inovadoras para aprimorar o ecossistema de saúde e os valores promovidos pelo Grupo Fleury, com temas ligados à democratização do acesso à saúde para as classes C, D e E, educação em saúde, cultura médica, governança, mudanças climáticas, gestão de resíduos, diversidade e inclusão, além de outras práticas alinhadas aos seus valores e propósitos.

Na iniciativa, ao longo de seis meses, a partir de novembro, as 10 startups selecionadas receberão acesso à rede de mentores do Grupo Fleury e do Quintessa, bem como suporte personalizado de gestores para desenvolvimento do seu negócio, e contarão com a possibilidade de firmar parcerias com a companhia.

“Responsabilidade ambiental, social e de governança corporativa são temas extremamente importantes para o Grupo Fleury. O programa faz parte da nossa iniciativa de inovação aberta em ESG, já que o Grupo busca se unir a empresas que podem ajudar a impulsionar o ecossistema de saúde nacional. O objetivo é, além de buscar melhorias internas para as metas ESG estabelecidas, contribuir para o desenvolvimento e crescimento de empreendedores sociais”, afirma Daniel Périgo, gerente sênior de ESG do Grupo Fleury.

“O Acelera é um ótimo exemplo de iniciativa que integra inovação e sustentabilidade, e que maximiza a agregação de valor para as partes envolvidas. Enquanto as startups recebem suporte técnico para o seu desenvolvimento e a possibilidade de fazer negócios com o Grupo Fleury, a empresa se conecta com atores capazes de potencializar o atingimento de suas metas ESG – e a sociedade se beneficia com a ampliação do impacto socioambiental gerado pela potencialização dessas conexões e das soluções melhores desenvolvidas”, diz Anna de Souza Aranha, sócia-diretora do Quintessa.

As inscrições são pelo site do programa.