Fotos raras mostram tribo isolada na Amazônia peruana

Imagens raras dos Mashco Piro, uma tribo indígena não contatada na remota Amazônia peruana, foram divulgadas pela Survival International. As fotos mostram dezenas de membros da tribo nas margens de um rio próximo a áreas onde empresas madeireiras possuem concessões. As informações são do The Guardian e da ONG Survival International.

A tribo reclusa tem sido vista saindo da floresta com mais frequência nas últimas semanas em busca de alimentos, aparentemente se afastando da crescente presença de madeireiros, informou o grupo local de direitos indígenas Fenamad. Os Mashco Piro foram fotografados no final de junho nas margens de um rio na região de Madre de Dios, no sudeste do Peru, perto da fronteira com o Brasil, conforme divulgou a Survival International.

Mais de 50 Mashco Piro apareceram recentemente perto da vila dos Yine, chamada Monte Salvado. Outro grupo de 17 foi avistado na vila próxima de Puerto Nuevo, segundo a ONG que defende os direitos indígenas. A tribo, que habita uma área entre duas reservas naturais em Madre de Dios, raramente é vista e mantém pouca comunicação com os Yine ou qualquer outro grupo.

Atividade madeireira

Várias empresas madeireiras possuem concessões dentro do território dos Mashco Piro. Uma delas, a Canales Tahuamanu, construiu mais de 200 km de estradas para extrair madeira, segundo a Survival International. A empresa é certificada pelo Forest Stewardship Council e possui 53.000 hectares de florestas em Madre de Dios para a extração de cedro e mogno. Um representante da Canales Tahuamanu em Lima não respondeu a um pedido de comentário.

O governo peruano relatou em 28 de junho que moradores locais avistaram os Mashco Piro no rio Las Piedras, a 150 km da cidade de Puerto Maldonado, capital de Madre de Dios. Os Mashco Piro também foram avistados do outro lado da fronteira, no Brasil, segundo Rosa Padilha, do Conselho Indigenista Missionário dos bispos católicos brasileiros no estado do Acre. Ela afirmou que a tribo foge dos madeireiros no lado peruano e que, nesta época do ano, aparecem nas praias para coletar ovos de tracajá (tartaruga amazônica), deixando para trás muitas cascas de tartaruga.

A situação dos Mashco Piro ilustra as dificuldades enfrentadas pelas tribos isoladas na Amazônia, que constantemente precisam se deslocar para escapar das ameaças impostas pela exploração de recursos naturais em seus territórios. A fuga constante e a busca por alimentos em áreas cada vez mais restritas aumentam a vulnerabilidade desse grupo indígena, que já vive em condições precárias.