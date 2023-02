EXAME abre inscrições para o Melhores do ESG 2023

Estão abertas as inscrições para o Melhores do ESG 2023, o mais importante guia ESG do Brasil. Com metodologia desenvolvida pela EXAME, em parceria com o Ibmec, uma das mais conceituadas escolas de negócios do país, a publicação destaca as empresas que mais contribuem para a evolução da sustentabilidade e para o desenvolvimento do capitalismo brasileiro.

As inscrições estarão abertas até o dia 24 de março. O processo foi simplificado, e resumido em dois questionários, um quantitativo e outro qualitativo. Para participar, a empresa deve preencher os dois formulários, disponíveis aqui. Estão elegíveis empresas que atuam no Brasil, sejam elas nacionais ou multinacionais, e que faturem um mínimo de 100 milhões de reais (as médias e pequenas empresas contam com um guia exclusivo, o Negócios em Expansão, cujas inscrições abrem em breve).

O questionário quantitativo é composto por 50 perguntas múltipla escolha, de temas gerais relacionados ao ESG e comuns a todos os setores. O questionário qualitativo traz 5 perguntas dissertativas, personalizada para cada setor. Os setores avaliados são:

Agronegócio

Alimentos e Bebidas

Atacado, Varejo e Ecommerce

Bens de Capital e Eletroeletrônicos

Construção Civil e Imobiliário

Energia

Papel e Celulose

Farmacêutico e Beleza

Mineração

Moda e Vestuário

Petróleo, Gás e Químico

Saneamento e Meio Ambiente

Saúde e Serviços de Saúde

Serviços Financeiros

Siderurgia e Metalurgia

Tecnologia e Mídia

Telecomunicações

Transporte, Logística e Serviços Logísticos

O maior e mais abrangente guia de sustentabilidade do Brasil

O Melhores do ESG é a evolução do tradicional Guia EXAME de Sustentabilidade, o principal guia do capitalismo consciente e da responsabilidade social do país há mais de duas décadas. A publicação foi criada em 2000, como Guia Exame de Boa Cidadania Corporativa, e foi rebatizado à medida que o tema evoluiu na sociedade.

Em 2020, a metodologia foi reformulada para dar mais ênfase aos critérios ESG, em linha com o pioneirismo da EXAME, a primeira publicação a ter uma guia de sustentabilidade e a primeira a ter uma área inteiramente dedicada ao ESG.

Para dúvidas e sugestões, entre em contato com a equipe ESG da EXAME:

Rodrigo Caetano – Editor: rodrigo.sabo@exame.com

Marina Filippe – repórter: marina.filippe@exame.com

Fernanda Bastos – repórter: fernanda.bastos@exame.com