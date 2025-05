'Enterro' da geleira Yala no Nepal evidencia crise climática nas montanhas

Um enterro simbólico marcou o desaparecimento acelerado de uma geleira no Nepal, motivado por conta do aquecimento global. O caso aconteceu na geleira Yala, na região de Langtang, nesta segunda-feira, 12.

A área, que já perdeu 66% de sua massa desde os anos 1970, é um dos símbolos mais visíveis do colapso das geleiras no Himalaia. Yala deve ser uma das primeiras grandes geleiras nepalesas a ser declarada “morta” diante da crise climática.

Mais de 50 pessoas participaram do ritual, entre monges budistas, moradores locais e especialistas em geleiras do Nepal, Índia, China e Butão. No local, duas placas de granito foram colocadas no sopé da geleira extinta, com mensagens que lembram a importância da Yala para a vida nas montanhas e alertam para a perda das milhares de geleiras na cordilheira do Himalaia Hindu Kush.

Desaparecimento de geleiras

Yala é uma das poucas geleiras do arco de 3.500 km do Himalaia que têm monitoramento anual e medições presenciais há mais de dez anos. Isso permite entender com precisão a rapidez e a extensão do derretimento, que supera os cenários mais pessimistas previstos pelos cientistas.

O desaparecimento acelerado da Yala reflete o que está acontecendo nas montanhas do mundo inteiro, segundo pesquisadores

O desaparecimento acelerado da Yala reflete o que está acontecendo nas montanhas do mundo inteiro, onde a deglaciação acontece em ritmo alarmante. Especialistas presentes destacaram que, se não houver ações urgentes, as consequências serão ainda mais graves do que as crises globais que recebem atenção hoje.

Impacto do aquecimento global

A perda da geleira também tem impactos diretos na região: o solo rochoso exposto pelo recuo do gelo reflete menos luz solar, o que aumenta o aquecimento.

Além disso, a diminuição da cobertura de gelo compromete o abastecimento de água para comunidades e ecossistemas que vivem a jusante, ampliando riscos ambientais e sociais.

Esse fenômeno não é exclusivo do Nepal. A maioria das cerca de 54 mil geleiras do Himalaia Hindu Kush enfrenta o mesmo destino de derretimento acelerado.

Yala simboliza a gravidade da crise climática que já está mudando a paisagem das montanhas e ameaçando vidas. A cerimônia foi organizada pelo Centro Internacional para o Desenvolvimento Integrado das Montanhas (ICIMOD), em parceria com autoridades locais, incluindo o Município Rural de Gosaikunda.