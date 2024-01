Petrobras encontra indícios de petróleo na Margem Equatorial; região foi pivô de conflito com Ibama

A Petrobras informou ter encontrado indícios de petróleo em poço perfurado na costa do Rio Grande do Norte, na chamada Margem Equatorial brasileira. A empresa afirma, porém, que ainda não foi possível concluir que a produção é viável.

O comunicado foi divulgado na noite de sexta-feira. O poço foi perfurado em um projeto chamado Pitu Oeste, na bacia Potiguar. Foi o primeiro em águas profundas na região após o embate com o Ibama, que negou permissão para exploração da bacia da Foz do Amazonas, também localizada na Margem Equatorial, no litoral do Amapá.

A estatal diz que "dará continuidade à pesquisa exploratória na região e planeja para fevereiro a segunda perfuração na Bacia Potiguar, no poço Anhangá", que fica próximo a esse primeiro.

"A partir de estudos complementares, a companhia pretende obter mais informações geológicas da área para avaliar o potencial dos reservatórios e direcionar as próximas atividades exploratórias na área", informou a empresa.

A Margem Equatorial se estende por uma área de mais de 2.200 quilômetros de litoral do Amapá ao Rio Grande do Norte.

A estatal planejava começar a campanha exploratória pela bacia da Foz do Amazonas, na costa do Amapá, que voltou a atrair o interesse das petroleiras após descobertas de reservas com bilhões de barris de petróleo na Guiana.

No entanto, o Ibama negou a licença ambiental para explorar essa região, que tem grande biodiversidade marinha e fica próxima a terras indígenas. A Petrobras recorreu da decisão e pretende ampliar a exploração na Margem Equatorial.

"A perfuração do poço exploratório em Pitu Oeste foi concluída com total segurança, dentro dos mais rigorosos protocolos de operação em águas profundas, o que reafirma que a Petrobras está preparada para realizar com total responsabilidade atividades na Margem Equatorial", diz o comunicado.