DPSP planeja abrir até 500 novas lojas e sustentabilidade está no centro da expansão, diz CEO

Numa farmácia de bairro, clientes chegam toda semana para buscar um remédio, medir a pressão, tirar uma dúvida com o farmacêutico. O melhor cliente da DPSP, grupo que engloba Drogaria São Paulo e Drogarias Pacheco, vai à loja uma vez por semana e o menos frequente, uma vez por mês.

É exatamente essa rotina e a capilaridade da rede que a varejista farmacêutica quer transformar em vantagem competitiva e alavanca de impacto socioambiental.

Mais do que vender medicamentos, a estratégia é usar essa presença constante nas comunidades para ampliar o acesso à saúde, incentivar práticas como o descarte correto de medicamentos e fortalecer iniciativas ambientais e sociais.

Com 1.661 lojas distribuídas em nove estados e no Distrito Federal, a empresa acaba de divulgar seu relatório de sustentabilidade 2025 e e os avanços vêm acompanhados de um plano de expansão ambicioso: abrir entre 300 e 500 novas lojas nos próximos três a cinco anos.

Para o CEO Marcos Colares, à frente do grupo desde julho de 2024, as duas agendas são inseparáveis: a sustentabilidade é inerente às decisões em um mercado que deve crescer 10% este ano e que a DPSP quer superar.

Em 2026, o plano contempla 50 novas lojas e a reforma de mais de 150 já existentes com mais de três anos.

"Quando planejamos expandir, em colocar um novo centro de distribuição, sempre olhamos como ele pode ser sustentável e sua proximidade com o cliente final. Tudo é para minimizar a pegada de carbono", afirma Colares, em entrevista exclusiva à EXAME.

A expansão tem um forte recorte social. A DPSP vem avançando para regiões mais vulneráveis como Norte, Nordeste e interior de Minas Gerais, e onde o acesso à saúde ainda é limitado.

"Trazer essa qualidade, preencher essa lacuna, é super importante", diz Colares.

ESG como estratégia de expansão

A visão vai além da operação. Segundo o CEO, o negócio farmacêutico tem uma responsabilidade ambiental direta, visto que meio ambiente e saúde estão intrinsecamente conectados.

"Saúde começa no ambiente que você está. Se você vive num ambiente saudável, a sua saúde vai ser muito melhor", destaca.

É essa lógica que justifica os investimentos em energia renovável, logística reversa e eletrificação da frota — e que a companhia quer escalar com a expansão.

Em 2025, os avanços da estratégia foram concretos: a adoção de energia renovável por meio de geração distribuída solar permitiu uma redução de até 40% nas emissões de gases de efeito estufa associadas ao consumo de eletricidade.

Hoje, 52% da energia consumida pela companhia já vem de fontes renováveis, abastecendo 1.050 das 1.642 unidades.

O volume gerado pelas usinas solares e de biogás cresceu 11,7% no período, impulsionado pela expansão das operações no Espírito Santo. A meta é chegar a 100% do parque com energia limpa e ainda faltam cerca de 600 lojas.

Na mesma direção, o grupo iniciou a eletrificação de sua frota de veículos, com o compromisso de alcançar 100% elétrica.

"É onde emitimos uma quantidade considerável de gases de efeito estufa. Na hora que reduzimos esse escopo, é substancialmente benéfico para a saúde de todas as regiões onde estamos", diz Colares.

Na logística reversa, a companhia atingiu o que considera um marco histórico: 161,3 toneladas de medicamentos vencidos ou em desuso coletados da população em 2025, volume 8% superior ao do ano anterior.

Todas as lojas funcionam como pontos de coleta, e a iniciativa foi ampliada recentemente com coletores de canetas injetáveis em parceria com uma indústria farmacêutica.

++ Leia mais: A aposta da Novo Nordisk, dona do Ozempic, na reciclagem das canetas emagrecedoras

"Crescemos ano após ano. Em economia circular, temos resultados consistentes, tanto em medicamentos quanto em pilhas e baterias. E isso também é uma experiência para o cliente", avalia Luiza Cardoso, gerente de Comunicação de ESG, também à EXAME.

Impacto que chega à ponta

O pilar social também avançou: foram mais de 60 mil serviços gratuitos de saúde no ano passado, com medições de pressão, glicemia e outros cuidados disponíveis em mais de 67 tipos de atendimento nas lojas.

O grupo também doou quase 350 mil produtos para comunidades vulneráveis, entre repelentes, absorventes e itens de higiene pessoal, e mantém parceria com a Diocese do Rio de Janeiro para geração de primeiro emprego em comunidades da Baixada Fluminense e Zona Norte.

Internamente, mais de 79% das lideranças são desenvolvidas por programas próprios, e a companhia soma mais de 1,1 milhão de horas de treinamento.

Para os próximos anos, além do crescimento acima do mercado e da meta de energia 100% limpa, a DPSP projeta avançar na redução de emissões dos escopos 1 e 2 e no fortalecimento da diversidade e inclusão, com foco em pessoas com deficiência, geração sênior, mulheres em liderança e pessoas negras.

O desafio, segundo Colares, será manter essa estratégia de forma consistente à medida que a companhia cresce. Hoje, a DPSP reúne cerca de 29 mil colaboradores e está presente em mais de 300 municípios.

"Nosso propósito é saúde em primeiro lugar. E saúde começa no cuidado com o planeta, com a nossa sociedade e com o nosso negócio", conclui o CEO.