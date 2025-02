Descomplicando setor: entenda como funciona o sistema elétrico brasileiro

Imagine que você ligou uma lâmpada em casa. Parece simples, certo? Mas a energia que ilumina seu espaço percorreu um longo caminho para chegar até você. O sistema elétrico brasileiro é como uma máquina gigante e bem ajustada, que trabalha dia e noite para que todos tenham acesso à eletricidade.

O que é o setor elétrico?

Pense no setor elétrico como uma orquestra. Cada instrumento precisa tocar no tempo certo para a música soar bem. Mas, para o setor, os "instrumentos" são a geração, a transmissão, a distribuição e a comercialização de energia elétrica. Tudo isso é supervisionado por diferentes órgãos que garantem que nada saia do ritmo.

Etapas do setor elétrico:

Geração: é onde a energia nasce. Usinas hidrelétricas, solares, eólicas e termelétricas entram em ação para produzir eletricidade. No Brasil, cerca de 50% da capacidade instalada tem origem nas hidrelétricas , mas outras fontes também são exploradas para diversificar a matriz energética;

é onde a energia nasce. Usinas hidrelétricas, solares, eólicas e termelétricas entram em ação para produzir eletricidade. , mas outras fontes também são exploradas para diversificar a matriz energética; Transmissão: depois de gerada, a energia precisa viajar até as cidades. Isso acontece por meio de uma rede de mais de 170 mil quilômetros de linhas de alta tensão , que funcionam como se fossem rodovias para a energia;

depois de gerada, a energia precisa viajar até as cidades. Isso acontece por meio de uma rede de mais de , que funcionam como se fossem rodovias para a energia; Distribuição: nas cidades, as distribuidoras assumem o trabalho de levar energia para cada casa ou empresa, garantindo que tudo funcione;

nas cidades, as distribuidoras assumem o trabalho de levar energia para cada casa ou empresa, garantindo que tudo funcione; Comercialização: por fim, a energia é comprada e vendida. Grandes empresas podem negociar diretamente com fornecedores no chamado Mercado Livre de Energia, enquanto as residências dependem das distribuidoras locais.

E quem coordena tudo isso?

O setor elétrico funciona graças à atuação de várias instituições, cada uma com atribuições específicas, criadas por leis aprovadas pelo Congresso Nacional:

CNPE (Conselho Nacional de Política Energética): formula as diretrizes da política energética do Brasil, priorizando a segurança no fornecimento e a competitividade do setor;

formula as diretrizes da política energética do Brasil, priorizando a segurança no fornecimento e a competitividade do setor; CMSE (Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico): monitora a confiabilidade do fornecimento de energia, garantindo que não ocorram falhas no sistema;

monitora a confiabilidade do fornecimento de energia, garantindo que não ocorram falhas no sistema; MME (Ministério de Minas e Energia): planeja e define as políticas para garantir energia suficiente no país;

planeja e define as políticas para garantir energia suficiente no país; EPE (Empresa de Pesquisa Energética): faz estudos e projeções para o futuro do setor;

faz estudos e projeções para o futuro do setor; ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) : regula e fiscaliza o mercado, garantindo tarifas justas;

regula e fiscaliza o mercado, garantindo tarifas justas; ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico): coordena a operação do sistema, visando segurança de suprimento e eficiência a utilização de recursos;

coordena a operação do sistema, visando segurança de suprimento e eficiência a utilização de recursos; CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica): registra e viabiliza a comercialização de energia elétrica no Brasil.

Por que isso é importante?

Sem um sistema elétrico bem estruturado, teríamos apagões frequentes, contas de luz mais caras e dificuldades para ter qualidade de vida. Manter e expandir esse sistema de forma eficiente é fundamental para que o país continue a crescer, enfrentando os desafios de um mundo cada vez mais afetado pelo aquecimento global.

Ficou interessado para saber mais? Confira aqui um infográfico produzido pela PSR ilustrando como funciona o setor elétrico brasileiro.