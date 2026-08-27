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Terremoto de magnitude 5 atinge o Tibete um dia após tragédia no Nepal

Abalo aconteceu a 10 km de profundidade na região autônoma chinesa; até o momento, não há relatos de vítimas

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 15h58.

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Um terremoto de magnitude 5,0 foi registrado no Tibete nesta quinta-feira, 27. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o abalo ocorreu a uma profundidade de 10 quilômetros na região autônoma situada no sudeste da China.

O epicentro do tremor está a mais de 800 quilômetros de distância do ponto onde, no dia anterior, uma avalanche de lama e gelo atingiu a zona de fronteira entre a China e o Nepal. Até o momento, não há relatos de vítimas.

Enchente no Nepal

Na terça-feira, 26, uma enchente repentina atingiu nesta quarta-feira, 26, o norte do Nepal, próximo à fronteira com o Tibete, na China, deixando pelo menos 359 mortos e 1300 pessoas desaparecidas.

A força da água atingiu povoados, mercados, estradas e estruturas hidrelétricas e interrompeu uma das principais rotas terrestres entre os dois territórios.

As autoridades nepalesas trabalham com a hipótese de que um terremoto tenha provocado um grande deslizamento de terra, bloqueando o rio Bhote Koshi. A região atingida também concentra atividades turísticas e é utilizada por peregrinos que seguem para o Tibete.

Um terremoto de magnitude 4,4 foi registrado às 8h37 de quarta-feira no horário local, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). O epicentro ficou a cerca de 77 quilômetros a noroeste de Kodari, a uma profundidade de 10 quilômetros.

O ministro das Relações Exteriores do Nepal, Shishir Khanal, afirmou que o tremor pode ter provocado um grande deslizamento de terra na região. A massa de terra teria bloqueado o leito do rio Bhote Koshi, acumulando água e provocando a inundação.

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