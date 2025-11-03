Cúpula Mundial de Prefeitos começa no Rio com foco em ação climática

É hora de passar da negociação climática para a ação concreta, com as cidades na linha de frente da transformação.

Essa é a mensagem da 9ª Cúpula Mundial de Prefeitos C40 que começa nesta segunda-feira, 3, no Rio de Janeiro, e reúne mais de 300 líderes de cinco continentes.

Às vésperas da COP30, o evento acontece dentro da programação do Fórum de Líderes Locais promovido pela Bloomberg Philanthropies de 3 a 5 de novembro e será recebido pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, e pelo prefeito de Londres, Sadiq Khan.

Esta é a primeira vez que a liderança subnacional é reconhecida oficialmente como pilar fundamental do processo da grande conferência do clima da ONU, antecipando o que estará na mesa em Belém nos próximos dias.

Após os três dias, a delegação viaja para a capital do Pará visando conectar as discussões e formular uma agenda ambiciosa e colaborativa.

"Sabemos o que significa enfrentar riscos climáticos, mas também a oportunidade que vem com a ação. A realização da COP pelo Brasil mostrará que as cidades podem entregar resultados agora, não em um futuro distante", afirmou Eduardo Paes.

Dados mostram que as cidades estão liderando a descarbonização global.

As cerca de 100 membras da rede C40 estão reduzindo emissões per capita cinco vezes mais rápido que a média global nacional, provando que é possível alinhar crescimento econômico e populacional com sustentabilidade.

Além disso, 73% delas já atingiram o pico de gases estufa emitidos e agora estão em declínio, enquanto onze reduziram em 30%.

"Vinte anos depois que o C40 foi estabelecido, nossas cidades estão reduzindo emissões mais rápido que os governos nacionais e mostrando que o progresso é possível", destacou Sadiq Khan, copresidente do C40 Cities.

Em alinhamento com o mutirão global proposto pela Presidência Brasileira da COP30, os prefeitos apresentarão durante a Cúpula suas "ofertas anuais de ação" -- compromissos concretos do que será realizado nos próximos 12 meses para combater a crise climática em alinhamento com o Acordo de Paris.

C40 bate marca de 21 milhões de empregos verdes

Um novo relatório divulgado pela C40 Cities e desenvolvido em parceria com a Circle Economy mostra que 81 das maiores cidades do mundo já criaram 21 milhões de novos empregos verdes de qualidade nos últimos três anos e que as vagas crescem mais rápido do que as gerais.

O resultado coloca os prefeitos no caminho para atingir a ambiciosa meta de 50 milhões desses empregos até 2030.

Um dos destaques é que 10% de todos os empregos nessas megacidades já são verdes. Os setores com maior participação são: gestão de resíduos (80%), transporte (32%), energia (28%) e construção (22%).

Mark Watts, Diretor Executivo da C40 Cities, reiterou que esse é exatamente o tipo de liderança que o mundo precisa agora.

"Enquanto outros apenas falam, prefeitos estão entregando progressos tangíveis e mensuráveis que constroem um futuro mais justo e resiliente. As cidades estão no centro da transição justa, e esses empregos são prova de que a ação climática beneficia pessoas e economias locais", disse.

33 cidades se unem contra calor extremo

Um dos anúncios da Cúpula é o "Acelerador de Cidades Frescas", que reúne 33 cidades representando mais de 145 milhões de pessoas, incluindo Austin, Boston, Buenos Aires, Freetown, Londres, Nairobi, Phoenix, Paris, Singapura e Rio de Janeiro.

A iniciativa criada com apoio de US$ 1 milhão da The Rockefeller Foundation responde ao chamado à ação sobre calor extremo do Secretário-Geral da ONU.

A coalizão se compromete a estabelecer sistemas de alerta precoce e garantir acesso a resfriamento durante emergências dentro de dois anos. Em cinco anos, vão transformar a infraestrutura urbana, expandindo cobertura de árvores, melhorando padrões de construção e preparando estruturas críticas para temperaturas mais altas.

O calor extremo já é o risco climático mais mortal no mundo, responsável por quase 500 mil mortes a cada ano. Sem ação decisiva, o número de pessoas expostas pode aumentar cinco vezes até 2050.

Em vinte anos, o número de dias em que as principais capitais experimentam temperaturas acima de 35°C aumentou 54%.

Ar limpo pode salvar 450 mil vidas até 2040

Outro projeto em destaque é o "Acelerador de Ar Limpo", lançado há seis anos com 35 cidades e agora expandido para 51. Nesta segunda-feira, o grupo anunciou uma meta coletiva ambiciosa: salvar mais de 450 mil vidas da poluição do ar até 2040.

A expectativa é ganhar 5,4 milhões de anos de vida e economizar mais de US$ 840 bilhões.

As cidades se comprometeram a expandir drasticamente seu monitoramento da qualidade do ar: de 250 sensores PM2.5 em 2019 para mais de 1.600 atualmente, e de 49 sensores NO₂ para quase 900 no mesmo período.

Agenda ambiciosa rumo à COP30

O Fórum de Líderes Locais terá uma programação intensa focada em soluções práticas para um futuro mais sustentável e justo. Entre os principais eventos programados estão:

Cúpula Mundial de Prefeitos do C40: Marcando o 20º aniversário da rede, será convocada pelo prefeito de Londres, Sadiq Khan, e sediada por Eduardo Paes. O encontro reunirá prefeitos de todo o mundo, incluindo uma delegação da FNP, para apresentar progressos em energia, mobilidade, infraestrutura e soluções baseadas na natureza.

Cúpula Global de Estados e Regiões: Organizada pela Coalizão Under2, reunirá governadores e líderes regionais para demonstrar ações em setores-chave como energia renovável, transporte e uso da terra. Estados brasileiros como o Pará, anfitrião da COP30, e Rio de Janeiro participarão ativamente.

Cerimônia de Premiação de Líderes Locais: Co-organizada pelo C40 e pela Prefeitura do Rio, reconhecerá governos subnacionais que estão gerando resultados nas prioridades da COP30, com categorias para vencedores brasileiros e globais.

Earthshot Prize 2025: premiação dedicada à causa ambiental criada pelo príncipe de Gales Williams reconhece cinco projetos dedicados à busca de soluções verdes. A confirmação foi feita pelo Palácio de Kensington.

Lideranças globais em peso no Rio

A plenária de abertura da Cúpula reúne prefeitos de grandes capitais mundiais como Eduardo Paes (Rio), Sadiq Khan (Londres) e Anne Hidalgo (Paris), além de autoridades internacionais como Selwin Hart, conselheiro especial da ONU sobre Ação Climática, e Catherine McKenna, ex-ministra de Meio Ambiente e Mudança Climática do Canadá.

Entre os co-chairs do Fórum estão figuras como Teresa Ribera, vice-presidente executiva da Comissão Européia; Simon Stiell, secretário executivo da ONU para Mudança Climática; o governador da Califórnia Gavin Newsom; e Christiana Figueres, ex-secretária executiva da UNFCCC.

A diretora executiva da COP30, Ana Toni, apresentará a visão da presidência brasileira sobre o futuro da cooperação climática global, destacando o papel das cidades.