ESG

COPMelhores do ESGEXAME PluralSaneamentoAmazôniaAttest ESGEnergias Renováveis

Patrocínio:

espro_fa64bd

Parceiro institucional:

logo_pacto-global_100x50

Cúpula Mundial de Prefeitos começa no Rio com foco em ação climática

Evento faz parte do Fórum Locais de Líderes da COP30 e reúne mais de 300 líderes de cidades de cinco continentes, marcando início da "década de entrega" nas políticas ambientais urbanas

Fórum Local de Líderes acontece no Museu de Arte Moderna de 3 a 5 de novembro (MAM/Divulgação)

Fórum Local de Líderes acontece no Museu de Arte Moderna de 3 a 5 de novembro (MAM/Divulgação)

Sofia Schuck
Sofia Schuck

Repórter de ESG

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 08h00.

É hora de passar da negociação climática para a ação concreta, com as cidades na linha de frente da transformação.

Essa é a mensagem da 9ª Cúpula Mundial de Prefeitos C40 que começa nesta segunda-feira, 3, no Rio de Janeiro, e reúne mais de 300 líderes de cinco continentes.

Às vésperas da COP30, o evento acontece dentro da programação do Fórum de Líderes Locais promovido pela Bloomberg Philanthropies de 3 a 5 de novembro e será recebido pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, e pelo prefeito de Londres, Sadiq Khan.

Esta é a primeira vez que a liderança subnacional é reconhecida oficialmente como pilar fundamental do processo da grande conferência do clima da ONU, antecipando o que estará na mesa em Belém nos próximos dias.

++ Leia mais: Fórum de Líderes no Rio: cidades aceleram corrida climática, mas financiamento não chega

Após os três dias, a delegação viaja para a capital do Pará visando conectar as discussões e formular uma agenda ambiciosa e colaborativa.

"Sabemos o que significa enfrentar riscos climáticos, mas também a oportunidade que vem com a ação. A realização da COP pelo Brasil mostrará que as cidades podem entregar resultados agora, não em um futuro distante", afirmou Eduardo Paes.

Dados mostram que as cidades estão liderando a descarbonização global. 

As cerca de 100 membras da rede C40 estão reduzindo emissões per capita cinco vezes mais rápido que a média global nacional, provando que é possível alinhar crescimento econômico e populacional com sustentabilidade. 

Além disso, 73% delas já atingiram o pico de gases estufa emitidos e agora estão em declínio, enquanto onze reduziram em 30%.

"Vinte anos depois que o C40 foi estabelecido, nossas cidades estão reduzindo emissões mais rápido que os governos nacionais e mostrando que o progresso é possível", destacou Sadiq Khan, copresidente do C40 Cities.

Em alinhamento com o mutirão global proposto pela Presidência Brasileira da COP30, os prefeitos apresentarão durante a Cúpula suas "ofertas anuais de ação" -- compromissos concretos do que será realizado nos próximos 12 meses para combater a crise climática em alinhamento com o Acordo de Paris. 

C40 bate marca de 21 milhões de empregos verdes 

Um novo relatório divulgado pela C40 Cities e desenvolvido em parceria com a Circle Economy mostra que 81 das maiores cidades do mundo já criaram 21 milhões de novos empregos verdes de qualidade nos últimos três anos e que as vagas crescem mais rápido do que as gerais.

O resultado coloca os prefeitos no caminho para atingir a ambiciosa meta de 50 milhões desses empregos até 2030.

Um dos destaques é que 10% de todos os empregos nessas megacidades já são verdes. Os setores com maior participação são: gestão de resíduos (80%), transporte (32%), energia (28%) e construção (22%).

Mark Watts, Diretor Executivo da C40 Cities, reiterou que esse é exatamente o tipo de liderança que o mundo precisa agora.

"Enquanto outros apenas falam, prefeitos estão entregando progressos tangíveis e mensuráveis que constroem um futuro mais justo e resiliente. As cidades estão no centro da transição justa, e esses empregos são prova de que a ação climática beneficia pessoas e economias locais", disse. 

33 cidades se unem contra calor extremo 

Um dos anúncios da Cúpula é o "Acelerador de Cidades Frescas", que reúne 33 cidades representando mais de 145 milhões de pessoas, incluindo Austin, Boston, Buenos Aires, Freetown, Londres, Nairobi, Phoenix, Paris, Singapura e Rio de Janeiro.

A iniciativa criada com apoio de US$ 1 milhão da The Rockefeller Foundation responde ao chamado à ação sobre calor extremo do Secretário-Geral da ONU.

A coalizão se compromete a estabelecer sistemas de alerta precoce e garantir acesso a resfriamento durante emergências dentro de dois anos. Em cinco anos, vão transformar a infraestrutura urbana, expandindo cobertura de árvores, melhorando padrões de construção e preparando estruturas críticas para temperaturas mais altas.

O calor extremo já é o risco climático mais mortal no mundo, responsável por quase 500 mil mortes a cada ano. Sem ação decisiva, o número de pessoas expostas pode aumentar cinco vezes até 2050.

Em vinte anos, o número de dias em que as principais capitais experimentam temperaturas acima de 35°C aumentou 54%.

Ar limpo pode salvar 450 mil vidas até 2040

Outro projeto em destaque é o "Acelerador de Ar Limpo", lançado há seis anos com 35 cidades e agora expandido para 51. Nesta segunda-feira, o grupo anunciou uma meta coletiva ambiciosa: salvar mais de 450 mil vidas da poluição do ar até 2040.

A expectativa é ganhar 5,4 milhões de anos de vida e economizar mais de US$ 840 bilhões.

As cidades se comprometeram a expandir drasticamente seu monitoramento da qualidade do ar: de 250 sensores PM2.5 em 2019 para mais de 1.600 atualmente, e de 49 sensores NO₂ para quase 900 no mesmo período.

Agenda ambiciosa rumo à COP30

O Fórum de Líderes Locais terá uma programação intensa focada em soluções práticas para um futuro mais sustentável e justo. Entre os principais eventos programados estão:

Cúpula Mundial de Prefeitos do C40: Marcando o 20º aniversário da rede, será convocada pelo prefeito de Londres, Sadiq Khan, e sediada por Eduardo Paes. O encontro reunirá prefeitos de todo o mundo, incluindo uma delegação da FNP, para apresentar progressos em energia, mobilidade, infraestrutura e soluções baseadas na natureza.

Cúpula Global de Estados e Regiões: Organizada pela Coalizão Under2, reunirá governadores e líderes regionais para demonstrar ações em setores-chave como energia renovável, transporte e uso da terra. Estados brasileiros como o Pará, anfitrião da COP30, e Rio de Janeiro participarão ativamente.

Cerimônia de Premiação de Líderes Locais: Co-organizada pelo C40 e pela Prefeitura do Rio, reconhecerá governos subnacionais que estão gerando resultados nas prioridades da COP30, com categorias para vencedores brasileiros e globais.

Earthshot Prize 2025: premiação dedicada à causa ambiental criada pelo príncipe de Gales Williams reconhece cinco projetos dedicados à busca de soluções verdes. A confirmação foi feita pelo Palácio de Kensington. 

Lideranças globais em peso no Rio

A plenária de abertura da Cúpula reúne prefeitos de grandes capitais mundiais como Eduardo Paes (Rio), Sadiq Khan (Londres) e Anne Hidalgo (Paris), além de autoridades internacionais como Selwin Hart, conselheiro especial da ONU sobre Ação Climática, e Catherine McKenna, ex-ministra de Meio Ambiente e Mudança Climática do Canadá.

Entre os co-chairs do Fórum estão figuras como Teresa Ribera, vice-presidente executiva da Comissão Européia; Simon Stiell, secretário executivo da ONU para Mudança Climática; o governador da Califórnia Gavin Newsom; e Christiana Figueres, ex-secretária executiva da UNFCCC.

A diretora executiva da COP30, Ana Toni, apresentará a visão da presidência brasileira sobre o futuro da cooperação climática global, destacando o papel das cidades.

  • COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 Foto: Leandro Fonseca data: 11/11/2024

    1/27 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 Foto: Leandro Fonseca data: 11/11/2024 (COP29 em Baku no Azerbaijão)

  • 2/27 (COP29 - BAKU, AZERBAIJÃO)

  • COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 Foto: Leandro Fonseca data: 11/11/2024

    3/27 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 Foto: Leandro Fonseca data: 11/11/2024 (COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024Foto: Leandro Fonsecadata: 11/11/2024)

  • 4/27 (COP29 - BAKU, AZERBAIJÃO)

  • COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 Foto: Leandro Fonseca data: 11/11/2024

    5/27 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 Foto: Leandro Fonseca data: 11/11/2024 (COP29 em Baku no Azerbaijão)

  • 6/27 (COP29 - BAKU, AZERBAIJÃO)

  • COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 Foto: Leandro Fonseca data: 11/11/2024

    7/27 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 Foto: Leandro Fonseca data: 11/11/2024 (COP29 em Baku no Azerbaijão)

  • 8/27 (COP29 - BAKU, AZERBAIJÃO)

  • COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 Foto: Leandro Fonseca data: 11/11/2024

    9/27 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 Foto: Leandro Fonseca data: 11/11/2024 (COP29 em Baku no Azerbaijão)

  • 10/27 (COP29 - BAKU, AZERBAIJÃO)

  • 11/27 (54132372859_c64cfd6406_c)

  • 12/27 (COP29 - BAKU, AZERBAIJÃO)

  • 13/27 (COP29 - BAKU, AZERBAIJÃO)

  • 14/27 (COP29 - BAKU, AZERBAIJÃO)

  • 15/27 (COP29 - BAKU, AZERBAIJÃO)

  • 16/27 (COP29 - BAKU, AZERBAIJÃO)

  • 17/27 (COP29 - BAKU, AZERBAIJÃO)

  • 18/27 (COP29 - BAKU, AZERBAIJÃO)

  • 19/27 (COP29 - BAKU, AZERBAIJÃO)

  • BAKU, AZERBAIJÃO - 12 DE NOVEMBRO: O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, fala no segundo dia da conferência climática COP29 em 12 de novembro de 2024 em Baku, Azerbaijão. Espera-se que o governo do Reino Unido revele novos planos para reduzir ainda mais as emissões de gases de efeito estufa, durante a cúpula da COP29

    20/27 BAKU, AZERBAIJÃO - 12 DE NOVEMBRO: O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, fala no segundo dia da conferência climática COP29 em 12 de novembro de 2024 em Baku, Azerbaijão. Espera-se que o governo do Reino Unido revele novos planos para reduzir ainda mais as emissões de gases de efeito estufa, durante a cúpula da COP29 (Prime Minister Keir Starmer Attends COP29 In Baku)

  • COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Helder Barbalho - Governador do Para Foto: Leandro Fonseca data: 11/11/2024

    21/27 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Helder Barbalho - Governador do Para Foto: Leandro Fonseca data: 11/11/2024 (_MG_3797)

  • COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Helder Barbalho - Governador do Para Foto: Leandro Fonseca data: 11/11/2024

    22/27 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Helder Barbalho - Governador do Para Foto: Leandro Fonseca data: 11/11/2024 (_MG_3772)

  • 23/27 (cop29)

  • COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Helder Barbalho - Governador do Para Foto: Leandro Fonseca data: 11/11/2024

    24/27 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Helder Barbalho - Governador do Para Foto: Leandro Fonseca data: 11/11/2024 (_MG_3789)

  • COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Helder Barbalho - Governador do Para Foto: Leandro Fonseca data: 11/11/2024

    25/27 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Helder Barbalho - Governador do Para Foto: Leandro Fonseca data: 11/11/2024 (Helder Barbalho na COP29 em Baku no Azrbaijão)

  • COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Helder Barbalho - Governador do Para Foto: Leandro Fonseca data: 11/11/2024

    26/27 COP29 - Azerbaijao - Baku - 2024 - Helder Barbalho - Governador do Para Foto: Leandro Fonseca data: 11/11/2024 (_MG_3800)

  • Antonio Guterres, secretário-geral da ONU

    27/27 Antonio Guterres, secretário-geral da ONU (67331650a29df-tcu6g6AG1EzG)

Acompanhe tudo sobre:ESGClimaSustentabilidadeCOP30CidadesMudanças climáticas

Mais de ESG

Às vésperas da COP30, Belém ganha loja de bioeconomia da Assobio

Como será a alimentação na COP30: veja lista de restaurantes e sistema de pagamento

Luto corporativo: quando ignorar a dor se transforma em prejuízo bilionário

COP30: 88% das NDCs entregues citam direitos de crianças e jovens

Mais na Exame

Negócios

CEO da Danone Brasil: ‘Performance sem sustentabilidade não tem futuro’

Brasil

Genial/Quaest: 72% apoiam enquadrar facções como grupo terrorista

Casual

Compras se tornaram experiências e viram oportunidade de ouro para a Galeries Lafayette

Mundo

Trump diz acreditar que dias de Maduro estão contados