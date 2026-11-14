Semana na COP31 fecha com esperados impasses nas negociações, protestos e cobranças da juventude

A COP31 chega ao sexto dia neste sábado, 14, encerrando sua primeira semana de negociações em Antália, na Turquia, com um cenário conhecido de quem acompanha as conferências climáticas da ONU: divergências entre países, disputas sobre financiamento e pressão para avançar em ações concretas.

Os impasses não são novidade e, historicamente, as decisões mais difíceis costumam ficar para a segunda semana e às vezes até estendendo a data prevista para terminar a COP, quando os líderes e chefes de estado colocam toda sua energia para tentar costurar os acordos.

“Agora é que começa a COP mesmo. Até então, foi só aquecimento para entender onde estão as posições dos países. Hoje vamos ter uma ideia da dimensão dos entraves e possibilidades”, afirmou à EXAME Gustavo Pinheiro, especialista sênior da E3G, think thank global sobre mudanças climáticas.

Desta vez, o desafio envolve também o legado da COP30, realizada em Belém. O Brasil tenta garantir que os chamados mapas do caminho, roteiros globais elaborados para orientar a transição para o fim dos combustíveis fósseis e combate ao desmatamento, sejam reconhecidos na decisão final da conferência.

Por enquanto, as divergências ainda são maiores do que os sinais de consenso.

Além do foco nas negociações, tradicionalmente o sábado também é marcado pela Marcha pelo Clima, que reúne ativistas, movimentos sociais e organizações da sociedade civil para cobrar ações mais ambiciosas no combate à crise climática.

Mas, em Antália, a manifestação acontece em um contexto diferente do observado em Belém, durante a COP30. Na Turquia, protestos enfrentam restrições e a marcha está prevista para ocorrer sob forte esquema de segurança.

Segundo informações das organizações da sociedade civil brasileira, os participantes passarão por revistas na entrada, e a polícia poderá barrar cartazes e materiais considerados inadequados, especialmente aqueles com críticas ao governo turco ou mensagens de apoio à população LGBTQIAPN+.

Advogados estarão presentes para negociar a entrada. As restrições contrastam com as marchas nas COPs, que funcionam como um espaço de mobilização popular e pressão sobre os negociadores.

O tema oficial deste sábado é Crianças, Juventude, Educação e Competências. Ao longo do dia, a programação terá discussões sobre a participação dos jovens nas decisões climáticas, a formação de profissionais para a economia de baixo carbono e o financiamento de ações de adaptação.

No Pavilhão Brasil, um dos destaques será a continuidade dos compromissos assumidos em Belém, com debates sobre proteção das florestas, financiamento climático e planos nacionais de adaptação.

Um deles discute o mapa do caminho para interromper e reverter o desmatamento até 2030 e outro aborda as propostas para mobilizar os US$ 1,3 trilhão do roadmap Baku-Belém.

A presidência brasileira da COP30 e a Aliança para a Implementação dos Planos Nacionais de Adaptação farão um balanço do primeiro ano da iniciativa e a CEO executiva Ana Toni passará a liderança da aliança à Presidência da COP31.

Os ministros brasileiros das Cidades e do Meio Ambiente e Mudança do Clima também participam de discussões sobre como transformar necessidades locais de adaptação em projetos capazes de atrair investimentos. Na sexta-feira, o ministro Vladimir Lima contou à EXAME que o Brasil quer apresentar ao mundo um mapa do caminho para cidades mais resilientes.

A agenda inclui ainda debates sobre o futuro das emissões de gases de efeito estufa em cinco grandes economias: Austrália, Brasil, China, Índia e Estados Unidos. O último, porém, não enviou sequer uma delegação oficial à COP31, sob o governo de Trump, que está fora do Acordo de Paris.

O que avançou na primeira semana da COP31

Na sexta-feira, 13, a copresidência da COP31, comandada duplamente por Turquia e Austrália, apresentou um documento que reúne as posições dos países sobre a chamada decisão de capa, texto político que sintetiza os principais resultados da conferência.

O material, porém, ainda não é uma minuta de negociação e sim uma compilação de propostas, muitas delas conflitantes, que expõe as dificuldades para chegar a um consenso.

O Grupo Árabe, por exemplo, voltou a rejeitar a inclusão de metas setoriais e referências a fontes específicas de energia. A resistência atinge a proposta defendida pela Turquia de estabelecer uma meta global de 35% de eletrificação até 2035, uma das prioridades desta COP31.

O financiamento climático também segue entre os principais impasses. Países em desenvolvimento cobram recursos mais previsíveis e condições de acesso menos burocráticas, enquanto nações desenvolvidas defendem a mobilização de investimentos privados e reformas no sistema financeiro internacional.

Mas apesar das dificuldades nas salas de negociação, os últimos dias também foram marcados pelo anúncio de iniciativas voltadas à implementação dos compromissos climáticos.

Na sexta-feira, 13, Brasil, Turquia e Austrália anunciaram a estrutura de governança do Acelerador Global de Implementação, mecanismo criado na COP30 para ajudar a transformar compromissos do Acordo de Paris em projetos e investimentos.

A iniciativa pretende reunir governos, empresas, bancos multilaterais e organizações da sociedade civil para identificar soluções climáticas capazes de ganhar escala.

A partir de 2027, a previsão é selecionar anualmente duas soluções de alto impacto para receber apoio e ampliar sua implementação.

Por enquanto, o avanço está na organização do mecanismo. Ainda não foram anunciados projetos prioritários, valores específicos de investimento ou cronogramas de execução.

Outra frente que ganhou espaço foi o financiamento climático. O chamado roadmap de Baku a Belém reúne propostas para ampliar os recursos destinados aos países em desenvolvimento até 2035.

O relatório apresentado pela presidência da COP30 aponta que medidas concretas poderiam elevar os recursos a um patamar entre US$ 1,27 trilhão e US$ 1,41 trilhão por ano.

E o setor privado também tem participado ativamente. Entre os anúncios de ontem está um acordo firmado pelo Ministério dos Transportes e pelo Instituto Clima e Sociedade (iCS) para incorporar os riscos climáticos ao planejamento e à gestão da infraestrutura de transportes brasileira.

A prioridade inicial são as rodovias e concessões federais, que enfrentam ameaças de enchentes, deslizamentos e outros eventos extremos.

A parceria prevê mapear trechos vulneráveis, desenvolver medidas de prevenção e estabelecer critérios de resiliência para novos projetos, editais e contratos. Também serão avaliados os impactos desses riscos sobre seguros e financiamentos, envolvendo bancos, seguradoras e concessionárias.

Outra iniciativa do setor privado reúne agronegócio, transportes, mineração e energia elétrica em uma coalizão coordenada pelo Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), com apoio de mais de 270 organizações.

A articulação busca acelerar a descarbonização por meio de soluções conjuntas, como eletrificação e biocombustíveis, com potencial estimado de reduzir cerca de 900 milhões de toneladas de CO₂ equivalente por ano até 2050 em três dos setores.

Na COP31, o grupo também lançará, no dia 19, um núcleo para monitorar os avanços e os obstáculos à implementação.

Confira a agenda deste sábado, 14:

13h — Marcha pelo Clima

Manifestação tradicional da conferência, que neste ano ocorre sob forte esquema de segurança e restrições à entrada de determinados materiais. A concentração começa às 13h, com início da marcha às 14h.

Local: Aydin Kanza Park, Antália.

14h às 15h — Juventudes no centro da implementação climática: planejamento, financiamento e ação territorial

Debate sobre o papel dos jovens no planejamento e financiamento de ações climáticas, organizado pelo FunBEA, Secretaria Nacional de Juventude, MMA e parceiros.

Local: Pavilhão do Brasil, Sala Belém, Zona Azul.

15h às 16h30 — Visualizando caminhos para emissões líquidas zero na Austrália, Brasil, China, Índia e Estados Unidos

Apresentação de caminhos para reduzir as emissões em cinco grandes economias, organizada pelo Observatório do Clima, Imaflora, IEMA e Universidade de Princeton.

Local: Sala Purple, evento paralelo da UNFCCC.

15h às 16h30 — Caminhos para emissões líquidas zero: cinco países, cinco histórias

Discussão sobre diferentes trajetórias nacionais para alcançar emissões líquidas zero, organizada por NetZero, IEMA e Observatório do Clima.

Local: Sala de Eventos Paralelos 7 — Hasankeyf.

15h às 17h — Justiça habitacional é justiça climática: soluções locais para garantir moradia segura às populações mais expostas

Debate sobre soluções de moradia para populações vulneráveis aos impactos climáticos, com participação do Instituto Pólis e organizações internacionais.

Local: Pavilhão GTF/UCLG/LGMA.

16h às 18h — Aliança de Implementação dos Planos Nacionais de Adaptação: avanços e próximos passos

Balanço do primeiro ano da iniciativa lançada na COP30, em Belém, e discussão sobre o apoio aos planos nacionais de adaptação.

Local: Sala GCAA 2 — Likya.

17h às 17h55 — Da estratégia ao investimento: como financiar a adaptação climática da indústria

Discussão sobre mecanismos de financiamento para preparar a indústria para os impactos climáticos, organizada pela FGVces e CNI.

Local: Sala A-345, Zona Azul.

*Horários locais de Antália, 6h na frente de Brasília.