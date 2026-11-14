Semana na COP31 fecha com esperados impasses nas negociações, protestos e cobranças da juventude

Sábado é marcado pela participação da juventude na COP31, mas protestos enfrentam restrições na Turquia (Getty Images)
Repórter de ESG
Publicado em 14 de novembro de 2026 às 06h30.
Última atualização em 14 de novembro de 2026 às 06h53.
A COP31 chega ao sexto dia neste sábado, 14, encerrando sua primeira semana de negociações em Antália, na Turquia, com um cenário conhecido de quem acompanha as conferências climáticas da ONU: divergências entre países, disputas sobre financiamento e pressão para avançar em ações concretas.
Os impasses não são novidade e, historicamente, as decisões mais difíceis costumam ficar para a segunda semana e às vezes até estendendo a data prevista para terminar a COP, quando os líderes e chefes de estado colocam toda sua energia para tentar costurar os acordos.
“Agora é que começa a COP mesmo. Até então, foi só aquecimento para entender onde estão as posições dos países. Hoje vamos ter uma ideia da dimensão dos entraves e possibilidades”, afirmou à EXAME Gustavo Pinheiro, especialista sênior da E3G, think thank global sobre mudanças climáticas.
Desta vez, o desafio envolve também o legado da COP30, realizada em Belém. O Brasil tenta garantir que os chamados mapas do caminho, roteiros globais elaborados para orientar a transição para o fim dos combustíveis fósseis e combate ao desmatamento, sejam reconhecidos na decisão final da conferência.
Por enquanto, as divergências ainda são maiores do que os sinais de consenso.
Além do foco nas negociações, tradicionalmente o sábado também é marcado pela Marcha pelo Clima, que reúne ativistas, movimentos sociais e organizações da sociedade civil para cobrar ações mais ambiciosas no combate à crise climática.
Mas, em Antália, a manifestação acontece em um contexto diferente do observado em Belém, durante a COP30. Na Turquia, protestos enfrentam restrições e a marcha está prevista para ocorrer sob forte esquema de segurança.
Segundo informações das organizações da sociedade civil brasileira, os participantes passarão por revistas na entrada, e a polícia poderá barrar cartazes e materiais considerados inadequados, especialmente aqueles com críticas ao governo turco ou mensagens de apoio à população LGBTQIAPN+.
Advogados estarão presentes para negociar a entrada. As restrições contrastam com as marchas nas COPs, que funcionam como um espaço de mobilização popular e pressão sobre os negociadores.
O tema oficial deste sábado é Crianças, Juventude, Educação e Competências. Ao longo do dia, a programação terá discussões sobre a participação dos jovens nas decisões climáticas, a formação de profissionais para a economia de baixo carbono e o financiamento de ações de adaptação.
No Pavilhão Brasil, um dos destaques será a continuidade dos compromissos assumidos em Belém, com debates sobre proteção das florestas, financiamento climático e planos nacionais de adaptação.
Um deles discute o mapa do caminho para interromper e reverter o desmatamento até 2030 e outro aborda as propostas para mobilizar os US$ 1,3 trilhão do roadmap Baku-Belém.
A presidência brasileira da COP30 e a Aliança para a Implementação dos Planos Nacionais de Adaptação farão um balanço do primeiro ano da iniciativa e a CEO executiva Ana Toni passará a liderança da aliança à Presidência da COP31.
Os ministros brasileiros das Cidades e do Meio Ambiente e Mudança do Clima também participam de discussões sobre como transformar necessidades locais de adaptação em projetos capazes de atrair investimentos. Na sexta-feira, o ministro Vladimir Lima contou à EXAME que o Brasil quer apresentar ao mundo um mapa do caminho para cidades mais resilientes.
A agenda inclui ainda debates sobre o futuro das emissões de gases de efeito estufa em cinco grandes economias: Austrália, Brasil, China, Índia e Estados Unidos. O último, porém, não enviou sequer uma delegação oficial à COP31, sob o governo de Trump, que está fora do Acordo de Paris.
Na sexta-feira, 13, a copresidência da COP31, comandada duplamente por Turquia e Austrália, apresentou um documento que reúne as posições dos países sobre a chamada decisão de capa, texto político que sintetiza os principais resultados da conferência.
O material, porém, ainda não é uma minuta de negociação e sim uma compilação de propostas, muitas delas conflitantes, que expõe as dificuldades para chegar a um consenso.
O Grupo Árabe, por exemplo, voltou a rejeitar a inclusão de metas setoriais e referências a fontes específicas de energia. A resistência atinge a proposta defendida pela Turquia de estabelecer uma meta global de 35% de eletrificação até 2035, uma das prioridades desta COP31.
O financiamento climático também segue entre os principais impasses. Países em desenvolvimento cobram recursos mais previsíveis e condições de acesso menos burocráticas, enquanto nações desenvolvidas defendem a mobilização de investimentos privados e reformas no sistema financeiro internacional.
Mas apesar das dificuldades nas salas de negociação, os últimos dias também foram marcados pelo anúncio de iniciativas voltadas à implementação dos compromissos climáticos.
Na sexta-feira, 13, Brasil, Turquia e Austrália anunciaram a estrutura de governança do Acelerador Global de Implementação, mecanismo criado na COP30 para ajudar a transformar compromissos do Acordo de Paris em projetos e investimentos.
A iniciativa pretende reunir governos, empresas, bancos multilaterais e organizações da sociedade civil para identificar soluções climáticas capazes de ganhar escala.
A partir de 2027, a previsão é selecionar anualmente duas soluções de alto impacto para receber apoio e ampliar sua implementação.
Por enquanto, o avanço está na organização do mecanismo. Ainda não foram anunciados projetos prioritários, valores específicos de investimento ou cronogramas de execução.
Outra frente que ganhou espaço foi o financiamento climático. O chamado roadmap de Baku a Belém reúne propostas para ampliar os recursos destinados aos países em desenvolvimento até 2035.
O relatório apresentado pela presidência da COP30 aponta que medidas concretas poderiam elevar os recursos a um patamar entre US$ 1,27 trilhão e US$ 1,41 trilhão por ano.
E o setor privado também tem participado ativamente. Entre os anúncios de ontem está um acordo firmado pelo Ministério dos Transportes e pelo Instituto Clima e Sociedade (iCS) para incorporar os riscos climáticos ao planejamento e à gestão da infraestrutura de transportes brasileira.
A prioridade inicial são as rodovias e concessões federais, que enfrentam ameaças de enchentes, deslizamentos e outros eventos extremos.
A parceria prevê mapear trechos vulneráveis, desenvolver medidas de prevenção e estabelecer critérios de resiliência para novos projetos, editais e contratos. Também serão avaliados os impactos desses riscos sobre seguros e financiamentos, envolvendo bancos, seguradoras e concessionárias.
Outra iniciativa do setor privado reúne agronegócio, transportes, mineração e energia elétrica em uma coalizão coordenada pelo Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), com apoio de mais de 270 organizações.
A articulação busca acelerar a descarbonização por meio de soluções conjuntas, como eletrificação e biocombustíveis, com potencial estimado de reduzir cerca de 900 milhões de toneladas de CO₂ equivalente por ano até 2050 em três dos setores.
Na COP31, o grupo também lançará, no dia 19, um núcleo para monitorar os avanços e os obstáculos à implementação.
13h — Marcha pelo Clima
Manifestação tradicional da conferência, que neste ano ocorre sob forte esquema de segurança e restrições à entrada de determinados materiais. A concentração começa às 13h, com início da marcha às 14h.
Local: Aydin Kanza Park, Antália.
14h às 15h — Juventudes no centro da implementação climática: planejamento, financiamento e ação territorial
Debate sobre o papel dos jovens no planejamento e financiamento de ações climáticas, organizado pelo FunBEA, Secretaria Nacional de Juventude, MMA e parceiros.
Local: Pavilhão do Brasil, Sala Belém, Zona Azul.
15h às 16h30 — Visualizando caminhos para emissões líquidas zero na Austrália, Brasil, China, Índia e Estados Unidos
Apresentação de caminhos para reduzir as emissões em cinco grandes economias, organizada pelo Observatório do Clima, Imaflora, IEMA e Universidade de Princeton.
Local: Sala Purple, evento paralelo da UNFCCC.
15h às 16h30 — Caminhos para emissões líquidas zero: cinco países, cinco histórias
Discussão sobre diferentes trajetórias nacionais para alcançar emissões líquidas zero, organizada por NetZero, IEMA e Observatório do Clima.
Local: Sala de Eventos Paralelos 7 — Hasankeyf.
15h às 17h — Justiça habitacional é justiça climática: soluções locais para garantir moradia segura às populações mais expostas
Debate sobre soluções de moradia para populações vulneráveis aos impactos climáticos, com participação do Instituto Pólis e organizações internacionais.
Local: Pavilhão GTF/UCLG/LGMA.
16h às 18h — Aliança de Implementação dos Planos Nacionais de Adaptação: avanços e próximos passos
Balanço do primeiro ano da iniciativa lançada na COP30, em Belém, e discussão sobre o apoio aos planos nacionais de adaptação.
Local: Sala GCAA 2 — Likya.
17h às 17h55 — Da estratégia ao investimento: como financiar a adaptação climática da indústria
Discussão sobre mecanismos de financiamento para preparar a indústria para os impactos climáticos, organizada pela FGVces e CNI.
Local: Sala A-345, Zona Azul.
*Horários locais de Antália, 6h na frente de Brasília.