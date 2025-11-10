ESG

COPMelhores do ESGEXAME PluralSaneamentoAmazôniaAttest ESGEnergias Renováveis

Oferecimento:

LOGOS_Lojas-Renner
Sem nome (500 x 300 px)
randoncorp
CBA_1c0d9a
HYDRO
GOV PARÁ
ALLOS
LOGO SITE AGROPALMA PRETO
epson

COP30: gigantes das emissões ficaram de fora da foto da Cúpula do Clima

Quatro líderes de países que, juntos, respondem por cerca de 50% das emissões de CO₂ do planeta não vieram à Amazônia

Vazio: foto oficial da "família" foi marcada pela ausência de grandes emissores de GEE (Leandro Fonseca /Exame)

Vazio: foto oficial da "família" foi marcada pela ausência de grandes emissores de GEE (Leandro Fonseca /Exame)

Amazônia Vox
Amazônia Vox

Parceiro de conteúdo

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 12h35.

Por Ricardo Garcia, com edição de Natália Mello/edição Exame

A imagem oficial da Cúpula de Líderes em Belém, sede da COP30, pensada para simbolizar a união global em torno do clima, reuniu líderes de diversos países importantes na última sexta-feira (7), mas acabou revelando ausências já esperadas, mas não menos preocupantes.

Quatro líderes de países que, juntos, respondem por cerca de 50% das emissões de CO₂ do planeta não vieram à Amazônia. E os dois líderes dos países que querem sediar a COP31 também faltaram - Austrália e Turquia.

Xi Jinping - China

26% das emissões globais
O presidente Xi Jinping não foi à Cúpula do Clima, mas não por falta de interesse na COP30. A China é uma peça central nas negociações da COP30 e leva a Belém uma delegação com cerca de 300 pessoas. Na cúpula, foi representada por um dos seus vice-primeiros ministros, o influente Ding Xuexiang.

Donald Trump - Estados Unidos

12% das emissões globais
O presidente americano não apenas se ausentou da Cúpula do Clima, como também decidiu que os Estados Unidos não enviarão nenhuma representação de alto nível à COP30. Os EUA já iniciaram o processo para sair do Acordo de Paris e estão revertendo as principais políticas ambientais até então em vigor no país. No seu lugar, Trump está promovendo os combustíveis fósseis e desestimulando as fontes renováveis.

Narendra Modi - Índia

8% das emissões globais
Embora lidere o terceiro país com maiores emissões de CO2, o presidente indiano Narendra Modi também não veio a Belém. A representação de mais alto nível do país na COP30 será a do ministro do ambiente, Bhupender Yada, que virá na segunda semana, para a fase final das negociações.

Vladimir Putin - Rússia

4% das emissões globais
Putin tem um problema prático: um mandado de prisão internacional, por causa da guerra na Ucrânia, que pode ser acionado caso venha ao Brasil. Ficou em Moscou e enviou, no seu lugar, Ruslan Edelgeriyev, representante presidencial especial para os assuntos climáticos.

Anthony Albanese - Austrália

1% das emissões globais
O primeiro-ministro australiano tinha motivos óbvios para estar presente. A Austrália é candidata a sediar a próxima COP, no ano que vem. Mas disse que só viria se a sua presença fizesse diferença. Mandou, no seu lugar, o ministro-adjunto para mudanças climáticas, Josh Wilson.

Recep Tayyip Erdogan - Turquia

1% das emissões globais
O presidente turco tinha as mesmas razões de Albanese para estar em Belém. Seu país também quer ser sede da COP31. Foi representado pelo vice-presidente Cevdet Yilmaz que, no seu discurso, apresentou a candidatura oficial e disse que uma COP na Turquia fará a ponte entre países desenvolvidos e em desenvolvimento.

Acompanhe tudo sobre:COP30Emissões de CO2Donald TrumpAustrália

Mais de ESG

‘Recurso finalmente vai chegar na ponta’, diz enviado especial de Florestas sobre TFF

COP30 em Belém: o glossário essencial para entender as siglas e os termos

COP30: as cidades precisarão se adaptar às mudanças climáticas, diz Marina

COP30 une potências para conter emissões de metano

Mais na Exame

Pop

Stranger Things: o guia completo para a 5ª temporada

Mercados

Altérra: Maior fundo climático do mundo não tem investimento no Brasil

Future of Money

Cazaquistão planeja criar reserva de US$ 1 bilhão com criptomoedas

ESG

‘Recurso finalmente vai chegar na ponta’, diz enviado especial de Florestas sobre TFF