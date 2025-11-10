COP30: gigantes das emissões ficaram de fora da foto da Cúpula do Clima

Por Ricardo Garcia, com edição de Natália Mello/edição Exame

A imagem oficial da Cúpula de Líderes em Belém, sede da COP30, pensada para simbolizar a união global em torno do clima, reuniu líderes de diversos países importantes na última sexta-feira (7), mas acabou revelando ausências já esperadas, mas não menos preocupantes.

Quatro líderes de países que, juntos, respondem por cerca de 50% das emissões de CO₂ do planeta não vieram à Amazônia. E os dois líderes dos países que querem sediar a COP31 também faltaram - Austrália e Turquia.

Xi Jinping - China

26% das emissões globais

O presidente Xi Jinping não foi à Cúpula do Clima, mas não por falta de interesse na COP30. A China é uma peça central nas negociações da COP30 e leva a Belém uma delegação com cerca de 300 pessoas. Na cúpula, foi representada por um dos seus vice-primeiros ministros, o influente Ding Xuexiang.

Donald Trump - Estados Unidos

12% das emissões globais

O presidente americano não apenas se ausentou da Cúpula do Clima, como também decidiu que os Estados Unidos não enviarão nenhuma representação de alto nível à COP30. Os EUA já iniciaram o processo para sair do Acordo de Paris e estão revertendo as principais políticas ambientais até então em vigor no país. No seu lugar, Trump está promovendo os combustíveis fósseis e desestimulando as fontes renováveis.

Narendra Modi - Índia

8% das emissões globais

Embora lidere o terceiro país com maiores emissões de CO2, o presidente indiano Narendra Modi também não veio a Belém. A representação de mais alto nível do país na COP30 será a do ministro do ambiente, Bhupender Yada, que virá na segunda semana, para a fase final das negociações.

Vladimir Putin - Rússia

4% das emissões globais

Putin tem um problema prático: um mandado de prisão internacional, por causa da guerra na Ucrânia, que pode ser acionado caso venha ao Brasil. Ficou em Moscou e enviou, no seu lugar, Ruslan Edelgeriyev, representante presidencial especial para os assuntos climáticos.

Anthony Albanese - Austrália

1% das emissões globais

O primeiro-ministro australiano tinha motivos óbvios para estar presente. A Austrália é candidata a sediar a próxima COP, no ano que vem. Mas disse que só viria se a sua presença fizesse diferença. Mandou, no seu lugar, o ministro-adjunto para mudanças climáticas, Josh Wilson.

Recep Tayyip Erdogan - Turquia

1% das emissões globais

O presidente turco tinha as mesmas razões de Albanese para estar em Belém. Seu país também quer ser sede da COP31. Foi representado pelo vice-presidente Cevdet Yilmaz que, no seu discurso, apresentou a candidatura oficial e disse que uma COP na Turquia fará a ponte entre países desenvolvidos e em desenvolvimento.