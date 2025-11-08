ESG

COPMelhores do ESGEXAME PluralSaneamentoAmazôniaAttest ESGEnergias Renováveis

Oferecimento:

LOGOS_Lojas-Renner
Sem nome (500 x 300 px)
randoncorp
CBA_1c0d9a
HYDRO
GOV PARÁ
ALLOS
LOGO SITE AGROPALMA PRETO
epson

COP30: presidente faz apelo global por ação climática imediata

Em carta aberta, André Corrêa do Lago convoca governos e empresas a acelerar medidas concretas contra a crise climática

André Corrêa do Lago, presidente da COP30: embaixador divulgou nesta sábado, 8, sua nova carta aberta à comunidade internacional (Rafa Neddermeyer / cop30)

André Corrêa do Lago, presidente da COP30: embaixador divulgou nesta sábado, 8, sua nova carta aberta à comunidade internacional (Rafa Neddermeyer / cop30)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 15h50.

Última atualização em 8 de novembro de 2025 às 15h59.

O embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30, divulgou neste sábado, 8, sua nona carta aberta à comunidade internacional, com um apelo por ações urgentes diante da crise climática. O texto antecede a abertura da conferência, que será realizada na próxima semana em Belém, no Pará.

Na carta, o diplomata reforça a necessidade de limitar o aquecimento global a 1,5°C e afirma que o Acordo de Paris “segue funcionando”, agora em uma nova fase de implementação plena, com regras consolidadas após a COP29.

“O desafio que se coloca não é apenas identificar o que falta, mas mobilizar o que impulsiona – converter os déficits de ambição, financiamento e tecnologia em forças de aceleração”, escreve o embaixador Corrêa do Lago.

O documento faz referência a relatórios recentes, como o Global Tipping Points Report e os estudos do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) sobre lacunas de emissões e adaptação.

A partir deles, Corrêa do Lago propõe transformar as chamadas “lacunas climáticas” em alavancas de mudança, estimulando cooperação internacional e oportunidades de transição para uma economia de baixo carbono.

As prioridades da COP30

No documento, o presidente da COP30 também reafirmou as três prioridades para a conferência: reforçar o multilateralismo e o regime climático; conectar a agenda climática à vida real das pessoas e à economia; e acelerar a implementação do Acordo de Paris.

A presidência faz um apelo claro para que essa aceleração se torne a nova medida de ambição global. Da energia limpa à restauração florestal, da mitigação do metano à infraestrutura digital, o texto defende que o mundo precisa ampliar suas ações com rapidez e equidade.

A presidência também enfatiza a Amazônia como contexto e catalisador das discussões. Com o desmatamento em queda pelo terceiro ano consecutivo no Brasil e com novos mecanismos financeiros, como o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), a carta destaca que proteger ecossistemas e pessoas deve caminhar lado a lado.

“Em Belém, a verdade deve encontrar a transformação, e a ciência deve tornar-se solidariedade”, escreveu o embaixador.

*Com informações do Globo

Acompanhe tudo sobre:COP30BelémDiplomaciaMudanças climáticas

Mais de ESG

Zurich e Instituto Terra se unem para capacitar jovens em empregos verdes

Crime ambiental entra na COP30 pela 1ª vez, diz presidente do Igarapé

TFFF, JREDD e restauração: as soluções para o financiamento da conservação florestal

NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS: Como a CBA lidera a descarbonização do alumínio

Mais na Exame

Brasil

Com alerta de temporais, governo de SP mobiliza gabinete de crise

Mundo

Trump propõe repassar verba do 'Obamacare' direto aos cidadãos

Esporte

Djokovic vence em Atenas e conquista seu 101º título

Negócios

A Fórmula 1 vai fazer essa loja faturar R$ 800 mil em um fim de semana