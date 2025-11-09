ESG

COPMelhores do ESGEXAME PluralSaneamentoAmazôniaAttest ESGEnergias Renováveis

Patrocínio:

espro_fa64bd

Parceiro institucional:

logo_pacto-global_100x50

Seguradoras enfrentam novo desafio na COP30: escopo 3 e riscos climáticos

"É fundamental que o mercado de seguros utilize tecnologia e conhecimento para desenvolver produtos mais simples, acessíveis e adequados às necessidades da base da pirâmide", conta Viviane Pereira, gerente de Sustentabilidade da Porto

"Nossa meta deve ser chegar a Belém não apenas com inventários robustos, mas com uma agenda de advocacy clara e propostas de inovação que alavanquem novos produtos e soluções" (Leandro Fonseca /Exame)

"Nossa meta deve ser chegar a Belém não apenas com inventários robustos, mas com uma agenda de advocacy clara e propostas de inovação que alavanquem novos produtos e soluções" (Leandro Fonseca /Exame)

Colunistas EXAME

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 08h00.

Por Viviane Pereira, gerente de Sustentabilidade da Porto

A Conferência das Partes (COP) de 2025, em Belém, não será apenas um debate sobre compromissos e metas climáticas, será, acima de tudo, um fórum sobre finanças. Com a pressão global para elevar o financiamento climático para mais de US$ 1,3 trilhão anuais, o setor privado, em especial as instituições financeiras e seguradoras, está no centro da transição.

Neste cenário de urgência, a capacidade de medir para, então, financiar a transição é a nova fronteira da resiliência corporativa. É aí que entra o tema que tem mobilizado todo o setor: a gestão e a mensuração do Escopo 3 das emissões de gases de efeito estufa (GEE), em especial a categoria 15, referente às emissões seguradas e financiadas.

Empresas em todo o mundo já avançaram significativamente no controle de suas emissões de Escopo 1 — aquelas diretas, como a queima de combustível da frota — e de Escopo 2 — indiretas, como o consumo de energia elétrica em suas operações. No entanto, o Escopo 3, que abrange todas as emissões indiretas de uma organização originadas em sua cadeia de valor, continua sendo, de longe, o maior e mais complexo desafio.

Para o setor segurador, a complexidade é amplificada. Não se trata apenas das emissões de fornecedores ou dos resíduos gerados. O verdadeiro peso do Escopo 3 está nas emissões financiadas e subscritas — ou seja, na pegada de carbono dos ativos em que investimos e nos riscos que escolhemos proteger. Simplificando, a gestão de risco climático passa a ser, também, a gestão do risco de carbono dos nossos clientes e investidos.

Do inventário à ação coletiva

A ausência de metodologias padronizadas foi, por anos, um entrave, mas isso está mudando rapidamente. Iniciativas globais, como o PCAF (Partnership for Carbon Accounting Financials), em conjunto com o trabalho técnico de parceiros de consultoria e as diretrizes do PSI (Principles for Sustainable Insurance), fornecem a bússola necessária para mensurar essa pegada de forma robusta e transparente.

O desafio de mensurar o Escopo 3 é um passo técnico fundamental que alinha o setor com as exigências globais, mas, mais do que isso, representa o ponto de partida de uma transformação que conecta proteção financeira, sustentabilidade e justiça social.

O Brasil, com sua baixa penetração securitária, deixa a maior parte da população — especialmente as classes C, D e E, que são justamente as mais vulneráveis aos eventos climáticos extremos — à margem da proteção.

Por isso, é fundamental que o mercado de seguros utilize tecnologia e conhecimento para desenvolver produtos mais simples, acessíveis e adequados às necessidades da base da pirâmide, reconhecendo seu papel na Justiça Climática e na inclusão securitária. A combinação entre a mensuração do risco de carbono dos grandes ativos e a construção da resiliência social representa um passo pioneiro.

A medição do Escopo 3 é, portanto, o catalisador para a ação coletiva. O advocacy em nosso setor não é apenas sobre cobrar melhores práticas, é sobre colaborar e acelerar a transição a partir da base, construindo uma estratégia centrada na medição da pegada de carbono. Trata-se de usar influência e expertise para educar, incentivar a descarbonização e desenvolver a infraestrutura de dados necessária para que todo o mercado possa avançar.

O maior insight que a mensuração do Escopo 3 traz é este: a agenda climática não é um custo, tampouco gestão de risco, mas uma oportunidade massiva de inovação de portfólio.

Quando se entende quais clientes ou investidos estão em trajetórias de alto carbono, é possível atuar de duas formas: i) gerindo o risco e ii) gerando soluções. O mapeamento preciso permite desenhar novos produtos que apoiem a transição, como seguros para projetos de energia renovável ou oferta de crédito e títulos que premiam empresas com metas de descarbonização.

O setor segurador é o grande gestor do risco futuro. Ao medir e agir sobre o Escopo 3, deixa de ser o “segurador do problema” para se tornar o “financiador da solução”, alocando capital onde a resiliência é mais urgente.

O olhar para a COP 30

A realização da COP 30 no Brasil, no coração da Amazônia, dará ao país, e ao setor financeiro e segurador, uma vitrine global para mostrar como o capital privado está sendo mobilizado.

Nossa meta deve ser chegar a Belém não apenas com inventários robustos, mas com uma agenda de advocacy clara e propostas de inovação que alavanquem novos produtos e soluções, provando que a transição é economicamente viável e necessária.

A gestão do Escopo 3 é a chave para a longevidade, a resiliência e a relevância do setor de seguros na próxima década. É o passo decisivo para garantir que estamos financiando um futuro que vale a pena proteger.

Acompanhe tudo sobre:Porto SeguroCOP30Seguros

Mais de ESG

Tornado no Paraná: 'precisamos normalizar a adaptação, não os desastres'

COP30: presidente faz apelo global por ação climática imediata

Zurich e Instituto Terra se unem para capacitar jovens em empregos verdes

Crime ambiental entra na COP30 pela 1ª vez, diz presidente do Igarapé

Mais na Exame

Mercado Imobiliário

Moro num imóvel de herdeiros, ninguém fez inventário. Posso pedir usucapião?

Pop

Por que o IMAX virou obsessão de cineastas e estúdios de Hollywood?

Esporte

NBA testa sistema que permite torcedores trocarem de assento durante o jogo

Inteligência Artificial

CEO da OpenAI descarta apoio do governo dos EUA para financiar data centers