Startup Hand Talk capacita empresas sobre acessibilidade digital para pessoas com deficiência

Nesta terça-feira, 3 de dezembro, é celebrado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, data que busca gerar conscientização sobre os direitos dessa população. No mundo, mais de um bilhão de pessoas possuem algum tipo de deficiência, de acordo com um relatório da Organização Mundial da Saúde.

Só no Brasil, são 18,6 milhões de pessoas com deficiência, o que corresponde a quase 9% da população, segundo o IBGE. Apesar dos números altos, garantir a inclusão ainda é um desafio para o país: na navegação online, apenas 1% dos sites no país conta com recursos de acessibilidade.

Por isso, a Hand Talk, startup focada no uso de tecnologia para garantir a inclusão, lança nesta terça-feira um curso sobre acessibilidade digital para empresas. O “Liderando Iniciativas de Acessibilidade Digital” busca capacitar as companhias pela melhoria dos serviços online de suas organizações, priorizando a melhor navegação por pessoas com deficiência.

O curso, que será disponibilizado no site da Hand Talk de forma gratuita e online, quer levar os princípios e diretrizes da acessibilidade para as empresas, ajudando as companhias a implementar suas estratégias de inclusão nos negócios em diversas áreas de atuação.

Inclusão digital

Ronaldo Tenório, CEO e confundador da Hand Talk, contou com exclusividade à EXAME sobre o lançamento. Ele afirma que o curso é preparado para envolver diversas áreas das empresas, como marketing, TI, design e recursos humanos.

“Queremos, assim, tornar a acessibilidade uma prioridade organizacional. Buscamos ser o primeiro passo para as empresas engajarem e desenvolverem esse tema para outras vertentes de atuação e inclusão”, disse.

Dois dos maiores especialistas em acessibilidade digital do país, Victoria Raupp Krupp, especialista em diversidade e cultura inclusiva, e Vitor David, designer focado em acessibilidade, ministrarão o curso.

Os módulos da capacitação são também focados no papel das empresas em assegurar a acessibilidade. As aulas tratarão do papel das lideranças ao criar ambientes digitais acessíveis, na aplicação prática e implementação dos programas de inclusão.

Além do curso, a Hand Talk trabalha com ferramentas que ajudam a traduzir textos em português para a Língua Brasileira de Sinais, a Libras, tornando os sites mais acessíveis para pessoas com deficiências auditivas, entre outras inovações. Desde 2012, a empresa já ganhou diversos prêmios de inovação e inclusão social.