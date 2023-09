Conta Black anuncia parceria para ampliar acesso ao crédito para pessoas negras e periféricas

De Nova York*

Um ano depois de lançar uma parceria com a Genial Investimentos para que mais pessoas pretas e pardas tenham acesso bancário, a Conta Black anuncia neste sábado, 16, em Nova York, uma iniciativa para aumentar o acesso ao crédito. "No último ano, trabalhando conjuntamente, aprimoramos o produto e lançamos a conta Black 2.0, na qual o cliente pode fazer investimentos a partir de 10 reais. Agora, estamos focamos na ampliação do acesso ao crédito para facilitar a vida das pessoas negras e periféricas", diz Fernada Ribeiro, CEO da Conta Black em entrevista exclusiva à EXAME.

No Brasil, pessoas empreendedoras negras têm o crédito negado quatro vezes mais do que pessoas empreendedoras brancas com as mesmas condições. Pensando nisto, o crédito lançado na Conta Black visa mudar esse sistema ao ter parceiros que oferecem educação financeira para os clientes. O objetivo é a menor inadimplência e, consequentemente, maior giro de capital. A companhia parceira no motor de crédito é a GYRA +.

"O nosso olhar para as diretrizes de concessão de crédito são diferentes do que o mercado está olhando. Buscamos uma visão sistêmica que considera a educação financeira como parte da análise de crédito. Em parceria com associações, conseguimos entender quem são as pessoas que podem ter um acesso diferente na plataforma e, consequentemente, uma melhor avaliação para o crédito", diz Fernanda.

Outra questão importante é acesso aos dados dos clientes e o open finance. "Um dos grandes problemas do mercado de crédito é o custo que se paga pela informação e, para chegarmos em mais pessoas, precisamos de dados mais baratos. Por isto é tão importante a parceria com empresas e investidores que tenham interesse neste modelo. Só assim o impacto será efetivamente possível", diz João Pádua, sócio-diretor de B2B da Genial Investimentos.

Captação de 100 milhões de reais

Com a iniciativa, a Conta Black e a Genial Investimentos têm a expectativa de captar cem milhões de reais a partir de investidores e executivos. "Sabemos que as empresas querem se conectar com o público que está distante dos grandes centros e está é uma forma de fazer isto. O produto que estamos anunciando visa o impacto social e essa aproximação. Mas, para isto, é preciso investimento", afirma João.

No último ano, Fernanda Ribeiro assumiu a posição de CEO da Conta Black, enquanto Sérgio All segue como co-fundador. "Para nós a mudança foi natural e fez bastante sentido. Somos uma empresa que visa mudar as estruturas do país e começamos isto com a minha liderança como mulher negra e um forte olhar para as questões ESG", diz Fernada.

Para Sérgio, a novidade fez parte da maturidade da companhia. "De um ano para cá demos luz no microcrédito e na independência financeira ema regiões de baixa renda. Neste cenário, assumi um papel estratégico ao construir relações com parceiros e participar das decisões para as estratégias e produtos".