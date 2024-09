Conferência internacional das favelas chega a 49 países

Hoje começa uma nova jornada que me levará a diversos países da África, Estados Unidos e Europa. Minha viagem tem como propósito fechar as conferências das favelas que iniciamos ano passado e levar nossas demandas aos chefes de estado no G20. Isso não é novidade para quem tem acompanhado nossa missão. A novidade é que expansão ocorreu de 41 para 49 países.

É com grande satisfação que compartilho essa viagem mais uma vez com meu filho, Vinícius, que estará ao meu lado em cada passo. A cada dia, vocês poderão acompanhar essa experiência única por meio do nosso diário de bordo na revista Exame. Juntos, continuamos a construir pontes e a elevar as vozes das nossas comunidades e favelas para o mundo.

Conferências globais e parcerias estratégicas

Essa última fase é de suma importância, pois marca a conclusão de um ciclo de conferências globais e sistematizará todas as nossas pautas e conquistas. A parceria com a London School of Economics, a Secretaria-Geral da Presidênciae a Secretaria de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro tem sido essencial para o sucesso dessa agenda global. A união de esforços de instituições de peso fortalece nossas demandas.

Além de todos os outros parceiros que você já conhece, que estão conosco nessa caminhada, estamos construindo uma estrutura sólida que nos permitirá organizar e apresentar os resultados dessa última etapa, culminando no fechamento dos fóruns e na amplificação das vozes das favelas em todo o mundo.

Então está combinado! A partir de hoje, todos os dias você poderá acompanhar nossa jornada aqui no Fórum Global, parte 2.