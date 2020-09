Conexão Pelo Clima: evento debate o elo entre meio ambiente e economia

Começa hoje, às 10h, o Conexão Pelo Clima, evento que tem como objetivo debater a relação entre meio ambiente e economia. Este ano, o tema central será a recuperação econômica no pós-pandemia, com foco na chamada retomada verde, que é a ideia de incluir a transição para uma economia de baixo carbono nos planos de recuperação econômica.

Segundo um estudo realizado pelo World Resources Institute (WRI), entidade conservacionista americana, em parceria com outras seis instituições, o Brasil, com suas dificuldades históricas, tem uma chance única de dar um salto de desenvolvimento caso priorize os setores e as tecnologias de baixo carbono. A retomada verde pode gerar um acréscimo de 15% no PIB, na próxima década, o que significa um ganho extra de 2,8 trilhões de reais e um aumento líquido superior a 2 milhões de empregos na economia.

Os pesquisadores mapearam um total de 10 mil tecnologias relacionadas à economia de baixo carbono e analisaram as políticas econômicas, industriais e agrárias em curso ou a serem implementadas pelo governo. A partir de modelagens econômicas, traçaram dois cenários com níveis crescentes de intensificação das medidas de transição e os compararam com o business as usual, ou seja, uma retomada pós-pandemia puxada por tecnologias antigas, como o petróleo.

Por causa da pandemia, o evento será realizado no formato online pela primeira vez. Estão confirmadas as participações de Rubens Ricupero, ex-ministro da Fazenda; Sergio Humberto Graf Montero, secretário do Meio Ambiente de Jalisco, no México; e Christiana Figueres, ex-secretária executiva da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC).

O evento terá a duração de dois dias. No primeiro, o foco será o agronegócio, com debates sobre os desafios relacionados à produção de alimentos, ao uso sustentável da terra e à valorização das florestas. O segundo dia será dedicado às cidades, abordando temas como energia, indústria e planejamento urbano sustentável.

A Feira Conexão Carbono Zero, realizada junto ao evento e que reúne negócios ligados à economia de baixo carbono, foi adiada para 2021, também em virtude da pandemia. A organização do evento e da feira é feita em parceria entre o Instituto O Mundo Que Queremos, a Carbon Disclosure Project (CDP) da América Latina e a Climate Ventures.

O Conexão Pelo Clima será transmitido no YouTube.