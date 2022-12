Como a 99 reduziu as ocorrências durante viagens em até 40%

Divulgado nesta segunda-feira (5), o balanço da 99 identificou uma redução de até 40% em ocorrências nas viagens. O levantamento considera o recorte por milhão de corridas realizadas na plataforma no período de janeiro a outubro deste ano, comparando com dados do mesmo período do ano anterior.

De acordo com os dados da companhia, incidentes ligados à agressão verbal contra motoristas e passageiros caíram 40% por milhão de corridas nos dez meses de análise, em comparação com o mesmo período de 2021. As ocorrências de violência sexual e agressão física caíram respectivamente, -19% e -14%. Considerando todos os tipos de incidentes contra motoristas e passageiros, a queda foi de 14,7%, sobre o ano passado.

“O compromisso da 99 com a segurança de motoristas e de passageiros é permanente. Conseguimos atingir uma redução significativa em incidentes durante viagens, no entanto, para nós, o índice tolerável de ocorrências é zero e seguimos investindo para oferecer ainda mais segurança”, afirma Priscilla Ferreira, diretora de customer experience da 99.

O levantamento também mostra uma tendência de queda sobre casos de ameaça à integridade física ou à vida. Tendo como ponto de partida o período de janeiro a outubro deste ano e de 2021, a redução foi de 28,3% por milhão de corridas.

De acordo com a companhia, a redução ocorreu a partir do monitoramento de corridas, câmeras de segurança, mapeamento de áreas de risco, compartilhamento de rota com contatos de sua confiança, gravação de áudio, botão para ligar direto para a polícia e uma Central de Segurança disponível 24/7 para prestar suporte em caso de necessidade. O investimento em ferramentas de educação, como o Guia da Comunidade 99, também foi fundamental para a redução de índices na plataforma, inclusive, os ocasionados por desrespeito.

Tendo as seguintes informações como ponto de partida, a 99 tem se comprometido com a educação e, para isso, a estimativa da empresa é que, até 2024, mais de R$ 150 milhões sejam investidos, frente aos cerca de R$ 100 milhões aplicados neste ano em melhorias contínuas da plataforma e cuidados com os motoristas.

Educação em alta

A fim de fortalecer a comunicação com os usuários e promover debates sobre o respeito na relação motorista-passageiro, a 99 atualizou o Guia da Comunidade. Nele, o usuário pode ter contato com três capítulos sobre direção segura, respeito às diferenças, comportamentos aceitos e não-aceitos, além de orientações sobre como tornar as viagens uma experiência segura e eficaz.

“Nós, da 99, trabalhamos constantemente para garantir a melhor experiência para toda a comunidade. Com essa atualização do Guia da Comunidade objetivamos fomentar ainda mais o respeito, a gentileza e a empatia durante as viagens na nossa plataforma. Acreditamos que esse é o caminho para entender os desafios e proposições que também possibilitam a construção de uma sociedade mais justa e sustentável”, conclui Ferreira da 99.

