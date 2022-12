Instituto Heineken e ANCAT oferecerão serviços de saúde para catadores autônomos

O Instituto Heineken e a ANCAT (Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis) anunciam nesta segunda-feira, 12, durante a 9ª edição da Expocatadores, uma iniciativa para apoiar catadores autônomos. O Hub Móvel oferecerá equipe de atendimento composta por psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, nutricionistas e orientadores de políticas públicas, entre outros profissionais e serviços, promovendo mais qualidade de vida aos catadores da cidade.

A expectativa com o projeto piloto é impactar 1000 catadores em 2023. Segundo a companhia, a intenção é atender 100 pessoas em São Paulo por mês. Atualmente, dos 82 milhões de toneladas de resíduos que são produzidos no Brasil todos os anos, 90% do material reciclável é coletado por catadores. E os catadores autônomos – que são público-alvo do projeto – representam em torno de 80% do contingente de 800.000 catadores existentes no Brasil.

Com o programa, o Grupo Heineken espera abrir as portas de acesso dos sistemas de políticas públicas e mostrar como os catadores podem se beneficiar ao existir iniciativas que olhem para documentos básicos, segurança alimentar, índices de analfabetismo e problemas diversos de saúde.

“Nós queremos contribuir com uma melhor perspectiva de futuro e fortalecer o protagonismo de todos os atores da cadeia de valor da indústria cervejeira, então estamos criando e/ou aportando projetos de capacitação e inclusão produtiva com foco no desenvolvimento socioemocional ou geração de emprego e renda”, diz Mauro Homem, vice-presidente de sustentabilidade e assuntos corporativos do Grupo Heineken.

O projeto

O projeto piloto vai durar 12 meses, com a circulação do HUB Móvel a partir do início do ano. Para ter um resultado perene, a ANCAT desenvolveu três degraus pedagógicos para uma estratégia de acesso a direitos. Tudo começa pelos primeiros contatos entre a equipe do projeto e os catadores de rua. Quando já se estabeleceu um diálogo, o foco se volta para a formação de vínculos entre a equipe e os catadores. O último passo se dá quando o catador já está integrado ao HUB, acessando direitos.

“A nossa estratégia foi desenvolvida para elevar os níveis de cidadania dos catadores através da tecnologia social, que conta com um conjunto de técnicas aplicadas na interação com essa população de trabalhadores. A equipe especializada vai prestar serviços de saúde e colocar em prática ações integradas de acesso a políticas públicas, assistência social e psicologia social – possibilitando, assim, o desenvolvimento dos catadores,” diz Roberto Rocha, presidente da ANCAT.

“Hoje, como companhia, o Grupo Heineken já tem uma aliança bem estabelecida com o Instituto Recicleiros e apoia projetos em todo o Brasil como so+ma, Ecogesto, Volte Sempre e Recupera, que impactam diretamente cerca de 8 mil catadores cooperados. O Hub móvel estende esse olhar e cuidado com o catador autônomo que está em uma situação ainda maior de vulnerabilidade na sociedade. Esse é o nosso primeiro passo para contribuir com a redução da precarização do trabalho de coleta autônoma e promover condições mais dignas para esses profissionais exercerem suas atividades”, afirma Mauro.