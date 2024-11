Com foco na COP30, Cielo abre 3 mil vagas para curso de inglês gratuito

A Cielo, companhia de sistemas de pagamento, acaba de abrir 3 mil bolsas de estudo para a língua inglesa, educação financeira e empreendedorismo. As vagas serão destinadas a capacitação de negócios no Pará, preparando as empresas da região para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, que será baseada em Belém.

As oportunidades são direcionadas preferencialmente a mulheres negras e indígenas, buscando acelerar os seus negócios para receberem as delegações internacionais durante da COP30. A expectativa é que a Conferência receba mais de 40 mil pessoas, segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas.

A iniciativa faz parte do programa Impulsiona Cielo, voltado a oferta de ensino para empreendedores. Esta edição, chamada Impulsiona Cielo Amazônia, é feita em parceria com a escola de idiomas EF Education First. Foram investidos mais de R$ 2 milhões no desenvolvimento do projeto.

Capacitação para a COP30

A jornada de aprendizado terá duração de 12 meses. O curso de inglês será realizado online, a partir do aplicativo da EF, e abarca desde o nível básico ao avançado. Aulas específicas sobre negócios, viagens, finanças e turismo serão aplicadas especialmente para esta turma, visando melhorar o desenvolvimento de seus negócios durante a COP30.

Uma parcela dessas empreendedoras será selecionada para um aprofundamento nos cursos de inglês e gestão. São ao todo 475 mulheres que terão uma trilha de workshops, mentorias e treinamentos sobre vendas, empreendedorismo, sustentabilidade e mudanças climáticas.

Para Angélica Campos, líder de gente, gestão e performance da Cielo, o lançamento do programa em um momento tão significativo para Belém -- que vive um marco nos esforços do enfrentamento às mudanças climáticas -- ajuda a dar a visibilidade para a região amazônica.

“Acreditamos que capacitar mulheres empreendedoras e fomentar a economia local são fundamentais para criar um legado duradouro de desenvolvimento sustentável e inclusão”, disse.

A executiva ainda acrescenta que o projeto vai apoiar as mulheres na construção de negócios resilientes e prósperos, o que gera um impacto positivo na economia local e na promoção da igualdade de gênero.

As inscrições estão abertas até 24/11 por meio do site da Cielo e são prioritárias para mulheres negras e indígenas que participam do ecossistema de turismo de Belém e demais cidades da região.