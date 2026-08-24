Tecnologia

Como tirar fotos boas de pets? Conheça apps e dispositivos que ajudam no registro

Seleção reúne aplicativos gratuitos para prender a atenção do animal e acessórios de iluminação e estabilização vendidos no Brasil

Fotos do pet: apps de atenção, luz contínua e estabilizador ajudam a registrar cães e gatos em casa (Getty Images)

Fotos do pet: apps de atenção, luz contínua e estabilizador ajudam a registrar cães e gatos em casa (Getty Images)

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 24 de agosto de 2026 às 15h39.

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Tirar fotos de pets requer muito mais paciência do que técnica, afinal, os bichinhos dificilmente ficam parados por tempo suficiente para uma boa fotografia. Por mais que o celular já resolva boa parte do problema, existem alguns recursos que ajudam a prender a atenção do pet e, quando o ambiente pedir, auxiliar na iluminação ou estabilização das fotos.

A seleção abaixo reúne apps e acessórios voltados a quem quer melhorar as fotos do pet sem depender de equipamento profissional. Consideramos quatro critérios:

  • Disponibilidade no Brasil: todos os apps podem ser baixados nas lojas brasileiras da App Store ou Google Play, e os acessórios são vendidos por varejistas ou marketplaces com operação no país;
  • Verificação de preço: produtos cujo valor em reais não pôde ser confirmado em ao menos uma fonte brasileira foram excluídos;
  • Facilidade de uso: prioridade a opções que não exigem conhecimento prévio de fotografia ou edição;
  • Resultado: cada item resolve um problema concreto, como a atenção do animal, iluminação, estabilidade ou organização do acervo.

Apps e recursos gratuitos para fotos de pet

PetSnap – Camera

PetSnap (Reprodução/Apple Store)

O PetSnap é a opção mais direta para quem usa iPhone e não consegue fazer o cão ou gato olhar para a câmera. O app reproduz sons de atenção pelo alto-falante do celular — latidos, miados, apitos e cliques —, o que elimina a necessidade de segurar brinquedo, chamar o animal e fotografar ao mesmo tempo. Para retratos rápidos no dia a dia, é o que mais encurta o caminho entre abrir o app e capturar a expressão certa. A limitação é a marca-d'água nas fotos da versão gratuita, removida por compra avulsa.

  • Plataforma: iOS (iPhone);
  • Download: gratuito;
  • Remoção de marca-d'água: R$ 6,90 (compra única);
  • Desbloqueio integral: R$ 12,90 (compra única);
  • Recursos: sons de atenção, captura de foto e vídeo.

PetCam: Pet & Dog Camera

PetCam (Reprodução/PetCam)

O PetCam serve a outro tipo de registro: flagrantes quando o tutor não está em casa. Em vez de sessão posada, o app usa dois dispositivos — um fica com o pet, o outro acompanha de longe — para ver, falar, aplicar zoom e capturar momentos espontâneos. É desenvolvido por uma empresa sediada em Campinas (SP) e funciona bem para quem tem um celular ou tablet antigo parado e quer reaproveitá-lo como câmera doméstica. O custo recorrente, porém, é alto para quem busca apenas fotos ocasionais.

  • Plataforma: iOS e Android;
  • Teste gratuito: sete dias;
  • Assinatura mensal: US$ 5,49 (cobrado em dólar);
  • Recursos: monitoramento remoto, comunicação bidirecional, zoom e captura de foto;
  • Indicação: registro espontâneo de pets quando o tutor está fora de casa.

Acessórios para fotos de pet

Ulanzi VL49 RGB

A Ulanzi VL49 RGB é uma luz LED contínua portátil para melhorar fotos feitas em ambientes internos, onde a iluminação costuma deixar os olhos do animal sem brilho e a pelagem sem detalhe. Em vez do flash do celular — que assusta o pet e produz reflexo intenso nos olhos —, ela ilumina de forma constante e suave. O modo de uso ideal é indireto: apontar a luz para uma parede clara ou para o teto, nunca ao rosto do animal. A variação de preço entre importação via marketplace e varejo nacional é grande, o que torna importante conferir origem e garantia antes da compra.

  • Tipo: painel de luz LED contínua portátil, com modo RGB;
  • Temperatura de cor: ajustável de 2.500 K a 9.000 K;
  • Potência: até 6 W;
  • Brilho: até 800 lux a 0,5 m;
  • Reprodução de cor (CRI): superior a 95;
  • Bateria: interna recarregável de 2.000 mAh (USB-C);
  • Autonomia: cerca de 2 horas em brilho máximo e até 10 horas em brilho baixo;
  • LEDs: 60 no total — 20 brancos, 20 quentes e 20 RGB;
  • Montagem: rosca padrão ¼ de polegada e três encaixes cold shoe;
  • Dimensões: 6,6 × 8 × 3 cm;
  • Preço de referência: entre R$ 122 (marketplace com importação) e R$ 355 (varejo nacional), pesquisa de agosto de 2026.

DJI Osmo Mobile 7

O DJI Osmo Mobile 7 é um estabilizador de celular para quem quer caminhar ao lado do cachorro ou gravar Reels de brincadeiras no quintal sem tremores. Para fotografia fixa, o tripé integrado permite deixar o celular posicionado enquanto outra pessoa chama o pet. É um investimento mais alto, recomendado a criadores de conteúdo e tutores que gravam com frequência.

  • Tipo: gimbal/estabilizador para smartphone;
  • Estabilização: mecânica em três eixos;
  • Peso: 299 g;
  • Carga máxima compatível: 280 g;
  • Bateria: até 10 horas de uso;
  • Conectividade: Bluetooth 5.3;
  • Tripé: integrado;
  • Haste extensora: integrada;
  • Luz de preenchimento: disponível por módulo opcional;
  • Preço de referência: R$ 743 à vista ou R$ 799 parcelado, verificado em agosto de 2026.

Joby GorillaPod 1K Kit

O GorillaPod 1K Kit é um mini tripé flexível que resolve o problema mais subestimado da foto de pet: o ângulo. Suas pernas articuladas envolvem pés de mesa ou grades de varanda e permitem posicionar o celular na altura dos olhos do animal sem que o fotógrafo precise ficar agachado o tempo todo. Com a cabeça esférica inclusa, o ajuste de direção é rápido — útil para acompanhar um gato que muda de posição a cada segundo. É mais barato e compacto que um gimbal, mas não substitui o estabilizador para vídeo em movimento.

  • Tipo: mini tripé flexível com cabeça esférica;
  • Carga máxima: 1 kg;
  • Peso: 280 g;
  • Altura: cerca de 26 cm (pernas estendidas);
  • Cabeça: esférica com giro de 360° e inclinação de 90°;
  • Material: plástico ABS com anéis e pés emborrachados;
  • Rosca: padrão ¼ de polegada (compatível com suportes de celular);
  • Preço de referência: entre R$ 150 e R$ 280 na Amazon BR e marketplaces, pesquisa de agosto de 2026.
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