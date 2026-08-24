Como tirar fotos boas de pets? Conheça apps e dispositivos que ajudam no registro

Fotos do pet: apps de atenção, luz contínua e estabilizador ajudam a registrar cães e gatos em casa (Getty Images)
Colaboradora
Publicado em 24 de agosto de 2026 às 15h39.
Tirar fotos de pets requer muito mais paciência do que técnica, afinal, os bichinhos dificilmente ficam parados por tempo suficiente para uma boa fotografia. Por mais que o celular já resolva boa parte do problema, existem alguns recursos que ajudam a prender a atenção do pet e, quando o ambiente pedir, auxiliar na iluminação ou estabilização das fotos.
A seleção abaixo reúne apps e acessórios voltados a quem quer melhorar as fotos do pet sem depender de equipamento profissional. Consideramos quatro critérios:
O PetSnap é a opção mais direta para quem usa iPhone e não consegue fazer o cão ou gato olhar para a câmera. O app reproduz sons de atenção pelo alto-falante do celular — latidos, miados, apitos e cliques —, o que elimina a necessidade de segurar brinquedo, chamar o animal e fotografar ao mesmo tempo. Para retratos rápidos no dia a dia, é o que mais encurta o caminho entre abrir o app e capturar a expressão certa. A limitação é a marca-d'água nas fotos da versão gratuita, removida por compra avulsa.
O PetCam serve a outro tipo de registro: flagrantes quando o tutor não está em casa. Em vez de sessão posada, o app usa dois dispositivos — um fica com o pet, o outro acompanha de longe — para ver, falar, aplicar zoom e capturar momentos espontâneos. É desenvolvido por uma empresa sediada em Campinas (SP) e funciona bem para quem tem um celular ou tablet antigo parado e quer reaproveitá-lo como câmera doméstica. O custo recorrente, porém, é alto para quem busca apenas fotos ocasionais.
A Ulanzi VL49 RGB é uma luz LED contínua portátil para melhorar fotos feitas em ambientes internos, onde a iluminação costuma deixar os olhos do animal sem brilho e a pelagem sem detalhe. Em vez do flash do celular — que assusta o pet e produz reflexo intenso nos olhos —, ela ilumina de forma constante e suave. O modo de uso ideal é indireto: apontar a luz para uma parede clara ou para o teto, nunca ao rosto do animal. A variação de preço entre importação via marketplace e varejo nacional é grande, o que torna importante conferir origem e garantia antes da compra.
O DJI Osmo Mobile 7 é um estabilizador de celular para quem quer caminhar ao lado do cachorro ou gravar Reels de brincadeiras no quintal sem tremores. Para fotografia fixa, o tripé integrado permite deixar o celular posicionado enquanto outra pessoa chama o pet. É um investimento mais alto, recomendado a criadores de conteúdo e tutores que gravam com frequência.
O GorillaPod 1K Kit é um mini tripé flexível que resolve o problema mais subestimado da foto de pet: o ângulo. Suas pernas articuladas envolvem pés de mesa ou grades de varanda e permitem posicionar o celular na altura dos olhos do animal sem que o fotógrafo precise ficar agachado o tempo todo. Com a cabeça esférica inclusa, o ajuste de direção é rápido — útil para acompanhar um gato que muda de posição a cada segundo. É mais barato e compacto que um gimbal, mas não substitui o estabilizador para vídeo em movimento.