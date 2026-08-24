Como tirar fotos boas de pets? Conheça apps e dispositivos que ajudam no registro

Tirar fotos de pets requer muito mais paciência do que técnica, afinal, os bichinhos dificilmente ficam parados por tempo suficiente para uma boa fotografia. Por mais que o celular já resolva boa parte do problema, existem alguns recursos que ajudam a prender a atenção do pet e, quando o ambiente pedir, auxiliar na iluminação ou estabilização das fotos.

A seleção abaixo reúne apps e acessórios voltados a quem quer melhorar as fotos do pet sem depender de equipamento profissional. Consideramos quatro critérios:

Disponibilidade no Brasil: todos os apps podem ser baixados nas lojas brasileiras da App Store ou Google Play, e os acessórios são vendidos por varejistas ou marketplaces com operação no país;

Verificação de preço: produtos cujo valor em reais não pôde ser confirmado em ao menos uma fonte brasileira foram excluídos;

Facilidade de uso: prioridade a opções que não exigem conhecimento prévio de fotografia ou edição;

Resultado: cada item resolve um problema concreto, como a atenção do animal, iluminação, estabilidade ou organização do acervo.

Apps e recursos gratuitos para fotos de pet

PetSnap – Camera

PetSnap (Reprodução/Apple Store)

O PetSnap é a opção mais direta para quem usa iPhone e não consegue fazer o cão ou gato olhar para a câmera. O app reproduz sons de atenção pelo alto-falante do celular — latidos, miados, apitos e cliques —, o que elimina a necessidade de segurar brinquedo, chamar o animal e fotografar ao mesmo tempo. Para retratos rápidos no dia a dia, é o que mais encurta o caminho entre abrir o app e capturar a expressão certa. A limitação é a marca-d'água nas fotos da versão gratuita, removida por compra avulsa.

Plataforma: iOS (iPhone);

Download: gratuito;

Remoção de marca-d'água: R$ 6,90 (compra única);

Desbloqueio integral: R$ 12,90 (compra única);

Recursos: sons de atenção, captura de foto e vídeo.

PetCam: Pet & Dog Camera

PetCam (Reprodução/PetCam)

O PetCam serve a outro tipo de registro: flagrantes quando o tutor não está em casa. Em vez de sessão posada, o app usa dois dispositivos — um fica com o pet, o outro acompanha de longe — para ver, falar, aplicar zoom e capturar momentos espontâneos. É desenvolvido por uma empresa sediada em Campinas (SP) e funciona bem para quem tem um celular ou tablet antigo parado e quer reaproveitá-lo como câmera doméstica. O custo recorrente, porém, é alto para quem busca apenas fotos ocasionais.

Plataforma: iOS e Android;

Teste gratuito: sete dias;

Assinatura mensal: US$ 5,49 (cobrado em dólar);

Recursos: monitoramento remoto, comunicação bidirecional, zoom e captura de foto;

Indicação: registro espontâneo de pets quando o tutor está fora de casa.

Acessórios para fotos de pet

Ulanzi VL49 RGB

A Ulanzi VL49 RGB é uma luz LED contínua portátil para melhorar fotos feitas em ambientes internos, onde a iluminação costuma deixar os olhos do animal sem brilho e a pelagem sem detalhe. Em vez do flash do celular — que assusta o pet e produz reflexo intenso nos olhos —, ela ilumina de forma constante e suave. O modo de uso ideal é indireto: apontar a luz para uma parede clara ou para o teto, nunca ao rosto do animal. A variação de preço entre importação via marketplace e varejo nacional é grande, o que torna importante conferir origem e garantia antes da compra.

Tipo: painel de luz LED contínua portátil, com modo RGB;

Temperatura de cor: ajustável de 2.500 K a 9.000 K;

Potência: até 6 W;

Brilho: até 800 lux a 0,5 m;

Reprodução de cor (CRI): superior a 95;

Bateria: interna recarregável de 2.000 mAh (USB-C);

Autonomia: cerca de 2 horas em brilho máximo e até 10 horas em brilho baixo;

LEDs: 60 no total — 20 brancos, 20 quentes e 20 RGB;

Montagem: rosca padrão ¼ de polegada e três encaixes cold shoe;

Dimensões: 6,6 × 8 × 3 cm;

Preço de referência: entre R$ 122 (marketplace com importação) e R$ 355 (varejo nacional), pesquisa de agosto de 2026.

DJI Osmo Mobile 7

O DJI Osmo Mobile 7 é um estabilizador de celular para quem quer caminhar ao lado do cachorro ou gravar Reels de brincadeiras no quintal sem tremores. Para fotografia fixa, o tripé integrado permite deixar o celular posicionado enquanto outra pessoa chama o pet. É um investimento mais alto, recomendado a criadores de conteúdo e tutores que gravam com frequência.

Tipo: gimbal/estabilizador para smartphone;

Estabilização: mecânica em três eixos;

Peso: 299 g;

Carga máxima compatível: 280 g;

Bateria: até 10 horas de uso;

Conectividade: Bluetooth 5.3;

Tripé: integrado;

Haste extensora: integrada;

Luz de preenchimento: disponível por módulo opcional;

Preço de referência: R$ 743 à vista ou R$ 799 parcelado, verificado em agosto de 2026.

Joby GorillaPod 1K Kit

O GorillaPod 1K Kit é um mini tripé flexível que resolve o problema mais subestimado da foto de pet: o ângulo. Suas pernas articuladas envolvem pés de mesa ou grades de varanda e permitem posicionar o celular na altura dos olhos do animal sem que o fotógrafo precise ficar agachado o tempo todo. Com a cabeça esférica inclusa, o ajuste de direção é rápido — útil para acompanhar um gato que muda de posição a cada segundo. É mais barato e compacto que um gimbal, mas não substitui o estabilizador para vídeo em movimento.