BRF busca soluções de startups e ONGs para reduzir o desperdício de alimentos

O Brasil perde cerca de 30% dos alimentos que produz e é o décimo país que mais desperdiça no mundo, levando a uma série de consequências sociais, econômicas e ambientais. Pensando em apoiar iniciativas que combatem o desperdício de alimentos e gerar impacto positivo nas comunidades, o Instituto BRF, braço social do gigante alimentício dona das marcas Sadia, Perdigão e Qualy, lançou um desafio para buscar soluções inovadoras.

O Desafio IBRF Perda Zero, desenvolvido em parceria com o HUB da companhia, abre as inscrições nesta quinta-feira, 31, para startups, organizações da sociedade civil (OSC), cooperativas e instituições de ensino que atuem nas regiões em que está presente.

Os selecionados irão receber apoio financeiro, orientação técnica e a oportunidade de estabelecer parcerias com comitês locais de impacto.

A BRF irá investir ao todo R$ 400 mil para a implementação dos projetos, com foco em dois eixos temáticos principais: agricultura, com iniciativas que ajudem pequenos produtores a reduzir perdas como capacitação em boas práticas, gestão de produção e tecnologias inovadoras; e comunidades, com novas abordagens que ajudem a minimizar desperdícios como modelos de negócios sustentáveis que reaproveitam alimentos, sistemas de colheita urbana, bancos de comida e outras.

Inicialmente, estes devem ser executados nas cidades de Lajeado (RS), Toledo (PR), Lucas do Rio Verde (MT), Uberlândia (MG), Rio Verde (GO) e Concórdia (SC) — onde estão as principais unidades produtivas da companhia.

"Apoiando iniciativas que combatem o desperdício de alimentos, contribuímos não só para a sustentabilidade do planeta mas também para o bem-estar das pessoas. Nosso objetivo vai além da redução de perdas; buscamos promover o desenvolvimento socioeconômico e fortalecer a segurança alimentar nas regiões onde atuamos", disse em nota Raquel Ogando, diretora-executiva do Instituto BRF.

Para participar, é preciso se enquadrar no modelo de negócios e estar devidamente registrado e atuando há pelo menos dois anos no Brasil. Os interessados devem se inscrever e preencher um formulário disponível no site do instituto até 29 de novembro, e o resultado será anunciado até 12 de fevereiro de 2025.

Entre os critérios de seleção, será considerado um diferencial ter presença de sede ou filial em um dos seis municípios prioritários, apresentação clara dos riscos e premissas necessárias para uma implementação bem-sucedida do projeto, assim como o estabelecimento de parcerias com organizações locais para a sua execução e o legado social e ambiental para a região.

Além disso, é importante atuar em um dos seguintes formatos: formação continuada, fortalecimento de organizações, criação de redes e empreendedorismo e geração de renda — e haverá preferência por organizações e empresas lideradas por times diversos.