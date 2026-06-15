Ibovespa perde força e zera ganhos do dia com petroleiras e bancos; dólar apaga perdas

Depois de testar os 174 mil pontos pela manhã, embalado pelo forte apetite por risco nos mercados globais após o acordo entre Estados Unidos e Irã, o Ibovespa perdeu força ao longo da tarde e passou a operar próximo da estabilidade. Por volta das 15h (horário de Brasília), o principal índice acionário da B3 recuava 0,04%, aos 171.064 pontos, devolvendo praticamente todos os ganhos registrados no início do pregão.

O dólar também acompanhava o movimento de acomodação dos mercados domésticos. Após registrar queda mais intensa pela manhã, a moeda americana operava praticamente estável no mesmo horário, com leve recuo de 0,04%, cotada a R$ 5,060.

A mudança de direção da bolsa brasileira ocorre em meio ao aprofundamento das perdas das empresas ligadas ao petróleo, pressionadas pela forte queda da commodity no mercado internacional. As ações ordinárias e preferenciais da Petrobras (PETR3 e PETR4) recuavam 5,11% e 5,03%, respectivamente, enquanto a Prio (PRIO3) liderava as perdas do setor, com queda superior a 5%.

Outras companhias de energia também registravam desempenho negativo ao longo da sessão, ampliando a pressão sobre o índice. O movimento acompanha a forte desvalorização do petróleo após o anúncio de um acordo entre Estados Unidos e Irã para encerrar o conflito no Oriente Médio e garantir a livre navegação no Estreito de Ormuz.

O petróleo Brent caía 4,80%, negociado a US$ 83,14 o barril, enquanto o WTI recuava 5,16%, a US$ 80,50.

A maior parte das ações dos grandes bancos, que começaram o dia em alta, também viraram para o campo negativo. As preferenciais do Itaú (ITUB4) caíam 0,32%; assim como as ações de Bradesco, Banco do Brasil e Santander. A exceção são as units do BTG (BPAC11), que ainda sobem 1,25%.

"Em um primeiro momento, o acordo entre Estados Unidos e Irã foi bem recebido pelos mercados, aumentando o apetite ao risco e favorecendo bolsas ao redor do mundo. Porém, para o Brasil existe um efeito colateral importante. Como somos exportadores relevantes de commodities, especialmente petróleo, a queda da commodity piora os termos de troca na economia brasileira e impacta diretamente em empresas de grande peso no índice", afirmou Pedro Henrique Carneiro Gonçalves, especialista da Valor Investimentos.

"Do lado das altas, vemos empresas mais ligadas ao crescimento econômico, ao apetite por risco como Embraer, além de mineradoras como Vale. Mas o peso das petrolíferas no índice acabou predominando. Por isso, mesmo em um ambiente externo mais favorável, o Ibovespa devolveu boa parte dos ganhos e passou a operar próximo da estabilidade no período da tarde", complementou.

Bolsas em NY mantêm forte avanço

Apesar da virada do Ibovespa, o sentimento nos mercados internacionais permanecia amplamente positivo.

Em Nova York, os principais índices acionários seguiam em forte alta, impulsionados pela perspectiva de redução dos riscos geopolíticos e dos impactos sobre a inflação global. No mesmo horário, o Dow Jones avançava 1,24%, o S&P 500 subia 1,77% e o Nasdaq liderava os ganhos, com valorização de 3,01%.

Além do alívio geopolítico, investidores também monitoram os possíveis efeitos da queda do petróleo sobre a inflação e as próximas decisões de política monetária do Federal Reserve (Fed), em uma semana considerada decisiva para os mercados globais.

"O acordo entre EUA e Irã derrubou o petróleo e reduziu o risco de uma ruptura prolongada no Estreito de Ormuz, um ponto que vinha sustentando prêmio de risco nos mercados globais", afirma Otávio Araújo, consultor sênior da ZERO Markets Brasil.

Segundo ele, o movimento beneficia setores mais sensíveis aos custos de energia e ajuda a reduzir pressões inflacionárias globais, mas, no Brasil, o impacto negativo sobre as petroleiras acabou prevalecendo e limitando o avanço do Ibovespa ao longo da tarde.