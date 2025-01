Belém entrega obra de prevenção a enchentes para a COP30

No mesmo dia em que a capital Belém celebra 409 anos de história, em 12 de janeiro, o Governo do Estado entregou uma das obras previstas em preparação para a Conferência das Mudanças Climáticas da ONU (COP30).

É a reestruturação do Canal da Gentil, trecho de meio quilômetro do sistema de canais do município voltado para a prevenção de enchentes, localizado entre a travessa Teófilo Conduru e a rua da Olaria.

Com eventos extremos cada vez mais frequentes agravados pelas mudanças climáticas, inundações são um problema recorrente em diversas regiões do Brasil e exigem cidades mais resilientes. Para além do evento global do clima que irá acontecer no coração da Amazônia, a entrega ficará de legado para a infraestrutura urbana e população local.

O canal é um dos 12 contemplados pela bacia Tucunduba e uma das obras entregas de um pacote que visa melhorar o saneamento e deixar um legado para a cidade após a COP30, com investimentos previstos de aproximadamente R$ 1 bilhão. Segundo o Governo do Pará, também irá beneficiar até 300 mil moradores locais, trazendo mais infraestrutura e mobilidade urbana.

Pela primeira vez no Brasil em 2025, a COP do clima já recebeu R$ 4,7 bilhões em recursos vindos do governo federal, Orçamento Geral da União, BNDES e de Itaipu para melhorias no transporte, alojamento, infraestrutura e espaços adequados.

De 10 a 21 de novembro, Belém deve ser destino de mais de 60 mil pessoas, incluindo chefes de Estado, diplomatas, empresários, investidores, ativistas e delegações dos 193 países membros da ONU.

Após a entrega deste trecho, os serviços no canal da Gentil entram em uma segunda etapa e avançam em 1,4 km de sua extensão, com a instalação de novas redes de abastecimento de água, esgoto e drenagem. Além disso, o projeto prevê cinco pontes, oito passarelas, uma praça com quadra poliesportiva, dois playgrounds, quatro academias ao ar livre e uma pista de corrida.

Helder Barbalho, governador do Pará, destacou que 17 canais já foram entregues, o que significaria R$ 1,6 bilhão em investimentos. "É a maior entrega da história da nossa capital", disse.