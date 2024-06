Arezzo&Co mira em rastreabilidade do couro e moda circular

Na empresa de moda Arezzo&Co, a estratégia ESG é dividida em quatro pilares: produção responsável, meio ambiente saudável, pessoas empoderadas e comunicação transparente.

Avanços incluem aumento da rastreabilidade do couro para 49% no ano passado e aprovação das metas pelo Science Based Targets Initiative (SBTi) em setembro. Encerrando o ano com 35% dos produtos com atributos sustentáveis, a meta é chegar a 60% até 2030.

A marca de brechó Troc tem impulsionado a economia circular ao vender peças de coleções antigas de outras marcas da empresa. Ações na área de pessoas incluem bolsas de estudo, programas de aceleração de carreira e metas de diversidade em posições de liderança.

Para ajudar na recuperação do setor calçadista do Rio Grande do Sul após as enchentes, a empresa compõe o fundo Próximos Passos RS.