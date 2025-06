Ambipar testa biocombustível marítimo que pode reduzir em até 99% as emissões de carbono

A Ambipar, empresa especializada em soluções ambientais e gestão de resíduos, deu início a testes operacionais com o biocombustível Be8 BeVant, parte de sua estratégia para acelerar a descarbonização das suas atividades no Brasil. Em parceria com a Be8, desenvolvedora de biocombustíveis de alto desempenho, a companhia começará os testes com o Be8 BeVant em uma embarcação localizada na base portuária de São Francisco do Sul, em Santa Catarina. A expectativa é expandir o uso do biocombustível para caminhões e outros equipamentos pesados utilizados nas operações de logística ambiental.

O Be8 BeVant é um biocombustível brasileiro, 100% renovável, produzido a partir de fontes orgânicas e com baixo impacto ambiental. O principal diferencial do produto é sua alta pureza e baixo teor de enxofre, o que garante um desempenho superior na combustão, sem a necessidade de adaptações nos motores ciclo diesel. Isso significa que ele pode substituir completamente o diesel fóssil. De acordo com Rafael Tello, presidente Global de Sustentabilidade da Ambipar, o biocombustível tem o potencial de reduzir até 99% as emissões de gases de efeito estufa (GEE) e poluentes locais, se comparado ao diesel convencional.

“No curto prazo, buscamos reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE) e de poluentes locais, e acreditamos que o Be8 BeVant será um aliado importante nesse processo. Além disso, a utilização de resíduos como matéria-prima para a produção do biocombustível é um exemplo claro de como podemos aplicar a economia circular nas nossas operações logísticas”, afirma Tello. Ele também destaca que essa ação está alinhada com as metas de descarbonização da empresa e com a agenda de sustentabilidade do Brasil, que busca se posicionar como líder global em soluções energéticas limpas.

Transporte marítimo limpo

A escolha da base portuária de São Francisco do Sul para os testes é estratégica. O setor marítimo no Brasil é responsável por uma parte significativa das emissões de gases de efeito estufa. Segundo a ANTAQ (Agência Nacional de Transportes Aquaviários), em 2023, o transporte marítimo no país emitiu cerca de 2,76 milhões de toneladas de CO₂, consumindo mais de 309 milhões de litros de diesel.

Por isso, a Ambipar optou por testar o Be8 BeVant em uma embarcação utilizada em atendimentos portuários, com o objetivo de avaliar seu desempenho em condições reais de operação.

Os testes terão duração de 90 dias e serão monitorados de perto, com foco na análise de consumo de combustível, autonomia da embarcação e emissões de poluentes, utilizando a metodologia do GHG Protocol. Além das operações marítimas, a Ambipar também planeja realizar testes com 10 caminhões de grande porte e equipamentos pesados, como escavadeiras e minicarregadeiras, para avaliar a viabilidade técnica e financeira do biocombustível em diferentes cenários logísticos.

A Be8, por sua vez, busca, por meio de seus biocombustíveis de alto desempenho, não apenas reduzir as emissões de GEE, mas também impulsionar a agricultura sustentável, gerar empregos e promover a economia verde. “Para nós, é muito importante essa parceria com a Ambipar porque reforça o potencial de uso flexível do Be8 BeVant em diferentes modais. Temos convicção de que os biocombustíveis ocuparão papel central na transformação do setor de transportes no Brasil”, afirma Erasmo Carlos Battistella, presidente da Be8.

Além dos testes em andamento, a Ambipar mantém seu compromisso com a descarbonização, por meio da incorporação de inovações tecnológicas e práticas sustentáveis alinhadas às metas globais de sustentabilidade. “Essa parceria com a Be8 reflete nossa busca por soluções eficientes e inovadoras, alinhadas à agenda de descarbonização e transição energética do Brasil”, conclui Tello.