Abertas as inscrições para Melhores do ESG da EXAME

A partir desta segunda, 3, estão abertas as inscrições para a edição 2025 do Melhores do ESG, considerado o mais importante guia de sustentabilidade empresarial do Brasil. A iniciativa visa reconhecer e destacar as organizações que mais contribuem para o avanço da agenda de negócios sustentáveis e do desenvolvimento do capitalismo brasileiro.

As empresas interessadas têm até 20 de março para participar do processo seletivo, que conta com metodologia desenvolvida em parceria com o Ibmec, uma das mais prestigiadas escolas de negócios do país.

Podem participar companhias nacionais e multinacionais que atuam no Brasil, com faturamento mínimo anual a partir de R$ 150 milhões. Para empresas de médio e pequeno porte, a EXAME oferece um guia específico chamado "Negócios em Expansão", cujas inscrições serão abertas em breve.

O processo de avaliação é conduzido a partir de informações de dois questionários complementares. O primeiro, quantitativo, contém 50 questões de múltipla escolha abordando temas gerais relacionados a práticas ESG (Environmental, Social and Governance) comuns a todos os setores. O segundo, qualitativo, apresenta cinco perguntas dissertativas personalizadas de acordo com o setor de atuação da companhia.

O Melhores do ESG representa a evolução do tradicional Guia EXAME de Sustentabilidade, que há mais de 20 anos é referência em capitalismo consciente e responsabilidade social no país. Criado em 2000 como Guia EXAME de Boa Cidadania Corporativa, a publicação passou por atualizações, sempre acompanhando ou antecipando a evolução do tema na sociedade.

Nesta edição, 19 categorias serão contempladas, com base na metodologia que a cada ano passa por melhorias e atualizações, acompanhando o desenvolvimento dos critérios ESG. Confira abaixo:

Agronegócio

Alimentos e Bebidas

Atacado, Varejo e E-commerce

Bens de Capital e Eletroeletrônicos

Construção Civil e Imobiliário

Energia

Papel e Celulose

Farmacêutico e Beleza

Mineração

Moda e Vestuário

Petróleo, Gás e Químico

Saneamento

Saúde e Serviços de Saúde

Serviços Financeiros

Siderurgia e Metalurgia

Tecnologia e Mídia

Telecomunicações

Transporte, Logística e Serviços Logísticos

Tratamento de resíduos e Economia circular Para Samuel Barros, reitor do Ibmec, "o prêmio reconhece a qualidade dos programas e os resultados obtidos pelas empresas nas ações de sustentabilidade (ambiental e social) e de governança. É o momento de contemplar e dar visibilidade ao que há de melhor no mercado corporativo." Acesse os questionários aqui e aqui.