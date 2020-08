10 princípios para explorar a Amazônia sem desmatar

Um grupo de entidades empresariais está lançando um guia para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. O documento apresenta 10 princípios que, uma vez adotados pelas companhias, permitem o desenvolvimento de negócios na região amazônica sem agredir a floresta.

A iniciativa reúne 5 entidades representativas: Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), Instituto Arapyaú, Instituto Ethos, Rede Brasil do Pacto Global da ONU e Sistema B.

Para elaborar a proposta, foram mapeados os principais desafios enfrentados pela empresas em suas operações na região. Também são apresentados, no docmento, casos empresariais com boas práticas, identificados por meio de uma chamada pública.

“Com base nos 10 Princípios é possível aproveitar o potencial dos serviços ecossistêmicos e da biodiversidade do Brasil para desenvolver a economia e a infraestrutura da região”, afirma Marina Grossi, presidente do CEBDS.

O documento ainda sugere indicadores para que as empresas possam fazer uma autoanálise e monitorar o progresso das ações relacionadas aos princípios propostos. “Está muito claro para o setor empresarial que preservar e produzir não são verbos antagônicos”, afirma Carlo Pereira, diretor-executivo da Rede Brasil do Pacto Global. “A degradação da Amazônia não beneficia o país, o planeta, os negócios e muito menos as pessoas que vivem no local.”

O guia completo pode ser baixado no site da iniciativa.

Os 10 princípios para o desenvolvimento responsável da Amazônia