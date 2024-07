Maurício de Sousa e Unicef promovem leilão de 31 versões do Sansão criadas por estilistas

A Mauricio de Sousa Produções e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), agência da ONU dedicada a promover e proteger os direitos das crianças, realizarão um leilão de trinta e uma versões do Sansão, o fiel escudeiro da personagem Mônica, cada uma estilizada e assinada por um diferente estilista brasileiro. A ação será em prol dos direitos de meninas e meninos com deficiência no Brasil.

Toda a renda arrecadada será destinada a iniciativas do Unicef, voltadas à garantia de uma educação inclusiva de qualidade nas escolas públicas, em parceria com o Instituto Rodrigo Mendes (IRM), organização brasileira sem fins lucrativos dedicada à promoção da inclusão de pessoas com deficiência, contribuindo para um presente e um futuro melhor para cada criança e adolescente.

Mônica, a menina do vestido vermelho mais famosa do país, foi nomeada Embaixadora do Unicef no Brasil em 2007.

“Todas as crianças merecem um futuro melhor e repleto de oportunidades. Por meio da arte e da solidariedade, podemos construir um mundo mais justo e inclusivo para todos”, afirma Mônica Sousa, diretora executiva do departamento comercial da Mauricio de Sousa Produções.

Sansão revisitado

No sexagésimo aniversário da personagem Mônica, estilistas brasileiros foram convidados para uma intervenção artística no famoso coelho. O processo criativo foi livre. As peças customizadas puderam ser conferidas pelo público em geral durante uma exposição itinerante que percorreu algumas cidades do país.

Entre os selecionados estão Priscilla e Camilla Macedo, Carol Barreto, Dani, Gabriel, Isa – Isaac Silva Brands, Luiza Mallmann, Meninos Reis, Olé Rendeiras, Priscilla, Ronaldo Fraga e Walério Araújo. A ação contou com o apoio da Panini, líder mundial no setor de colecionáveis e publicações; e da GOL, transportadora aérea oficial da campanha Mônica 60 anos.

Para participar do leilão, os interessados devem fazer cadastro no site leilaosansao.sodresantoro.com.br.