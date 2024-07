Vivo amplia investimento em equidade racial com apoio a festival

Queimadas: alta de 54% antecipa período crítico, alerta pesquisa

Estudo da consultoria Nottus, divulgado com exclusividade à EXAME, mostra que 39% do que foi constatado (cerca de 17 mil focos) são do Cerrado; 37%, da Amazônia, e 9% do Pantanal, com 4 mil focos desde o começo do ano