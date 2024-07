3º Fórum Pacto das Pretas debate saúde e políticas afirmativas para mulheres negras

Neste 25 de julho, dia que celebra a luta das mulheres negras, latino-americanas e caribenhas, acontece o 3º Fórum Pacto das Pretas, realizado pelo Pacto da Promoção da Equidade Racial. Com o tema de saúde, políticas afirmativas e filantropia antirracista, a programação desta edição busca envolver mulheres negras da tomada de decisões e promover ações contra a invisibilidade delas.

O evento acontece na Avenida Paulista, principal centro econômico da cidade de São Paulo. Durante o dia, a programação conta com painéis, debates e aulas sobre formas de aumentar a presença de mulheres negras na liderança corporativa e políticas públicas e empresariais que favorecem a ascensão socioeconômica delas.

Entre as participantes esperadas estão Tarciana Medeiros, presidente de Banco do Brasil; Luciana Barreto, jornalista e embaixadora do Fórum Pacto das Pretas; Isabel Fillardis, embaixadora do Pacto de Promoção da Equidade racial, atriz e cantora; Luana Ozemela, vice-presidente de impacto social no iFood e Phuthi Dabengwa, CEO da rede de comunicação Naspers na África do Sul.

Para Guibson Trindade, gerente executivo do Pacto de Promoção da Equidade Racial, a realização do evento endossa para a sociedade e empresas o compromisso com justiça social e promoção de ações focadas em mulheres negras. “Temos um histórico onde as mulheres negras estão nos piores indicadores de colocação no mercado formal, apesar de elas já estarem com as melhores qualificações acadêmicas. É uma questão estrutural, que a gente precisa tomar ações emergenciais para resolver”, conta.

Ele ainda aponta que o evento busca propor um espaço de construção propositiva, em que as melhores práticas do mercado já trabalham a partir do olhar do protagonismo negro. “Neste ano, tivemos a surpresa de ter mais de 1.500 pessoas inscritas para participar. Isso é uma justificativa para que se transforme em um evento ainda maior”, conta Trindade.

Novo formato, mais debates

A partir do próximo ano, o Fórum Pacto das Pretas será realizado em formato de festival. A mudança, divulgada com exclusividade à EXAME, busca ampliar a conversa, mas também diversificar as regiões que podem participar do debate.

A ideia é que a conversa não fique centrada apenas em São Paulo. “A proposta de transformar o Fórum em um festival é visando acolher mais mulheres, trazer novos parceiros, dar espaço para que outras empresas possam colocar o seu olhar atento sobre a inclusão de mais ações afirmativas e de investimento na formação de novas lideranças negras e femininas”, explica.

No novo formato, além dos debates, o Fórum também agrega lazer e cultura. “Não é mais apenas um evento, é um grande mecanismo de fomento, aquilombamento e qualificação dessas mulheres pretas, onde a gente mostra para as empresas na prática o que está acontecendo de melhor nos mercados”, conta.