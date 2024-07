Campanha encabeçada por Brasil e EUA defende proteção de trabalhadores contra calor excessivo

Os recordes sucessivos de alta da temperatura no planeta têm chamado a atenção para as condições de trabalho dos profissionais que executam suas funções expostos a condições prejudiciais à saúde.

Preocupados com o problema, Brasil e Estados Unidos, em parceria com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), por meio da Parceria pelos Direitos dos Trabalhadores (PWR), lançaram uma campanha global para promover a proteção de trabalhadores do estresse excessivo pelo calor.

A campanha PWE, liderada pelo Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil (MTE), Departamento do Trabalho dos EUA (USDOL) e OIT, mira a construção de parcerias, promoção do diálogo social, condução de pesquisas, conscientização e aprimoramento da cooperação internacional para proteger os trabalhadores do impacto do aumento das temperaturas em todo o mundo.

“O estresse por causado pelo calor está cobrando um preço alto e perigoso de bilhões de trabalhadores em todo o mundo. O diálogo social é essencial para o nosso trabalho nessa área. Somente unindo-se, as organizações de trabalhadores e as organizações de empregadores podem oferecer soluções práticas e viáveis ​​para manter os trabalhadores seguros", disse Celeste Drake, diretora-geral adjunta da OIT, por meio de nota.

O lançamento da campanha aconteceu ao final da última reunião técnica do Grupo de Trabalho de Emprego (EWG) do G20 e foi o fechamento da Reunião Anual da Rede de Segurança e Saúde Ocupacional (OSH). No encontro, especialistas em OSH discutiram estratégias para minimizar os efeitos do calor extremo na saúde dos trabalhadores. Sob a presidência do G20 no Brasil, um dos principais objetivos do EWG do G20 é buscar a garantia de uma transição justa no contexto das transformações digitais e energéticas.

Alerta

Segundo dados recém-divulgados pela OIT, mais de 2,4 bilhões de trabalhadores de uma força de trabalho global de 3,4 bilhões provavelmente vão passar pela experiência de sofrer com o calor excessivo durante sua atividade. Essa proporção aumentou de 65,5% para 70,9% desde 2000.

A OIT estima que o calor excessivo contribui para 22,87 milhões de acidentes de trabalho anualmente, resultando em 18.970 mortes e 2,09 milhões de anos de vida ajustados por incapacidade perdidos.

Ainda segundo o organismo internacional, o estresse térmico tem ligação com a saúde das pessoas. Segundo o estudo da OIT, "é um assassino invisível e silencioso que pode causar rapidamente doenças, insolação ou até morte. Com o tempo, também pode causar graves problemas cardíacos, pulmonares e renais nos trabalhadores", observa.



Os trabalhadores na África, nos Estados Árabes e na Ásia e no Pacífico estão mais frequentemente expostos ao calor excessivo. Nestas regiões, 92,9%, 83,6% e 74,7% da força de trabalho são afetadas, respectivamente. Segundo o relatório, os números estão acima da média global de 71%, de acordo com os números mais recentes disponíveis, de 2020.

Apesar das condições dessas regiões, as situações de trabalho mudam mais rapidamente na Europa e na Ásia Central. De 2000 a 2020, a região registrou o maior aumento na exposição excessiva ao calor, com a proporção de trabalhadores afetados a aumentar 17,3%, quase o dobro do aumento médio global.

Secretário-Geral da ONU, António Guterres, chamou a atenção para o fato de o impacto global do calor nos trabalhadores estar se tornando uma questão global e que requer ação. Se há uma coisa que une o nosso mundo dividido é que todos sentimos cada vez mais o calor. A Terra está a se tornar mais quente e mais perigosa para todos, em todo o lado. Devemos enfrentar o desafio do aumento das temperaturas – e reforçar a protecção dos trabalhadores, com base nos direitos humanos”, disse