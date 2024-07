Cetesb multa em R$ 18 milhões usina responsável pela morte de peixes em Piracicaba Segundo laudo da agência ambiental, resíduos da produção de açúcar da Usina São José atingiram as águas do rio e mataram milhares de peixes asfixiados

The Piracicaba River shows all its splendor with a large volume of water. In the background we see the buildings of part of downtown. Its banks are beautiful with the green of the vegetation. (Getty Images)