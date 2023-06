Rio de Janeiro se torna novo polo de crescimento de serviços no País

O Rio de Janeiro vai se consolidando como um novo polo de crescimento do setor de serviços no Brasil – tanto no estado como na capital fluminense. No primeiro trimestre deste ano, houve uma expansão de 8%, na comparação com o mesmo período de 2022. Considerando apenas março, o crescimento (em relação ao mesmo mês do ano passado) foi ainda mais alto: 9,5%. Além disso, o setor respondeu por 93,4% dos empregos gerados no estado entre janeiro e março de 2023, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O segmento de transportes foi um destaque do trimestre, com avanços de 7,7% em março; de 6,7% no acumulado de janeiro a março; e de 8,2% nos 12 meses até março – todos na comparação com os respectivos períodos de 2022.

Outros segmentos importantes foram os de serviços profissionais, administrativos e complementares – em que houve expansão de 15,9% – e de serviços de informação e comunicação – com alta de 6,4%, no acumulado de janeiro a maio deste ano, diante de igual período de 2022.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), ressaltou que o desempenho do setor sinaliza a retomada do papel estratégico do estado para o desenvolvimento econômico do Brasil.

Fôlego carioca

Na capital, o desempenho visto até março também mostrou um fôlego renovado no setor de serviços. O mercado de trabalho na cidade gerou, em março, 7,1 mil postos de trabalho – sendo que 75,9% deles foram abertos no setor de serviços. No primeiro trimestre, foram criados 200,2 mil empregos – e, mais uma vez, o setor se destacou, com 78,4% das vagas. Os dados são do Indicador de Atividade Econômica do Rio (IAE-Rio), divulgado no Boletim Econômico do Rio – documento elaborado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação (SMDEIS).

O levantamento ainda revela que a inflação na cidade do Rio ficou em 4,1% nos 12 meses até abril – em linha com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que em maio ficou em 3,94%.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação, Chicão Bulhões, afirma que o desenvolvimento econômico visto na capital fluminense “é fruto das diversas ações e iniciativas estruturantes” realizadas pela prefeitura. “Os desafios ainda são grandes, mas a recuperação está cada vez mais forte e visível para a população”, informou.