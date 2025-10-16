MDB mira cenário eleitoral e elabora plano de prioridades para o País

Restando pouco menos de um ano para as eleições, o MDB prepara um documento com as prioridades do partido para a construção de uma agenda nacional. No plano, é citado o fortalecimento institucional do Banco Central e agências reguladoras, além da necessidade de haver “maior respeito aos contratos, à autoridade das agências reguladoras, e na observância dos limites e da harmonia entre os Poderes”.

Gestado pela Fundação Ulysses Guimarães, braço ideológico do partido, o documento que a Esfera Brasil teve acesso será lançado na próxima quarta-feira (22), em encontro nacional, em Brasília.

Além dos eixos para a economia, também estarão reunidas diretrizes do partido para educação, saúde, segurança pública, mobilidade humana, relações internacionais e meio ambiente. Segundo o presidente da fundação, deputado Alceu Moreira (MDB-RS), a estratégia é reafirmar a atuação do MDB como partido de centro. Neste terceiro mandato de Lula, a pasta conta com três ministérios robustos: Planejamento e Orçamento (Simone Tebet), Cidades (Jader Filho) e Transportes (Renan Filho).

“o MDB é um partido de centro, o centro não é o um ponto de partida, é um ponto de chegada. Somos um partido que nos acostumamos a fazer consenso e convergências, trabalhamos com isso”, disse Alceu Moreira, que avalia a federação com o Republicanos como saída majoritariamente defendida internamente.

Pragmatismo no cenário internacional

Na política externa, o projeto traz pontos como a melhoria da governança interna e externa como ferramenta de ampliação da capacidade de inserção do Brasil no cenário internacional. Também elenca a continuidade na postulação por uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU e a adesão à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). O documento menciona como fatores centrais de disputas e influência nas próximas décadas temas como segurança alimentar, mudanças climáticas, transição energética, minerais críticos e tecnologia.

Além disso, Alceu Moreira comentou a necessidade por uma atuação equilibrada na relação com outros países, defendendo a neutralidade e o pragmatismo.

“A nossa neutralidade, a nossa habilidade do ponto de vista pragmático com a questão da relação internacional, vai dar para nós o que o Brasil precisa para estar em todos os mercados do mundo”, disse.

Já do ponto de vista da sustentabilidade, o partido defende o fortalecimento do posicionamento equilibrado entre as atividades econômicas e a preservação dos biomas brasileiros, associando o desenvolvimento dos seus territórios com a melhoria do padrão e da qualidade de vida de sua população. Também integra o plano a conciliação da proteção ambiental da Amazônia com o desenvolvimento local sustentável, assegurando o cumprimento “rigoroso” dos direitos constitucionais dos povos originários.