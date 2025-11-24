Esfera Brasil

Oferecimento:

LOGOS_Lojas-Renner
Sem nome (500 x 300 px)
randoncorp
CBA_1c0d9a
HYDRO
GOV PARÁ
ALLOS
LOGO SITE AGROPALMA PRETO
epson
Um conteúdo Esfera Brasil

Guia estabelece diretrizes para estimular sustentabilidade em compras públicas

Documento lançado pela AGU reforça compromisso do País com metas de desenvolvimento sustentável da ONU

Guia de Compras Sustentáveis busca incorporar novidades que refletem a evolução da agenda de sustentabilidade (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Guia de Compras Sustentáveis busca incorporar novidades que refletem a evolução da agenda de sustentabilidade (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Esfera Brasil
Esfera Brasil

Plataforma de conteúdo

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 21h09.

Elaborado pela Advocacia-Geral da União (AGU) e lançado durante a COP30, em Belém (PA), o Guia de Compras Sustentáveis busca incorporar novidades que refletem a evolução da agenda de sustentabilidade no Brasil e no mundo. 

“Na prática, o gestor passa a dispor de um instrumento que reduz incertezas, evita interpretações divergentes, facilita a análise pelos órgãos de controle e qualifica as tomadas de decisão, criando um ambiente institucional mais seguro para a implementação de políticas de compras públicas sustentáveis", aponta a AGU em comunicado divulgado à imprensa.

No encontro em que também estiveram representantes do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos na Zona Azul da Conferência do Clima, também foi lançado o Plano para Acelerar Solução (PAS), documento que define medidas concretas para induzir mercados e cadeias produtivas de alto impacto a adotarem soluções mais responsáveis ambientalmente. 

Sustentabilidade 

No guia, a sustentabilidade é tratada em suas múltiplas dimensões, que além da preservação ambiental, engloba aspectos social, econômico e cultural. 

O conceito é alinhado aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), adotados em 2015, que abrangem metas como a erradicação da pobreza, igualdade de gênero e trabalho decente. 

“Ao uniformizar entendimentos e consolidar boas práticas, o Guia dá suporte técnico para que as decisões sejam tomadas de forma fundamentada, coerente e alinhada às exigências legais e às agendas ambiental, social e climática", complementa a AGU no comunicado.

A publicação está dividida em uma parte com orientações amplas sobre o tema, e uma segunda, que apresenta tabelas detalhadas para a inserção de critérios de sustentabilidade em diferentes objetos contratuais.

Ainda segundo a AGU, são contemplados no Guia:

  • A introdução de texto orientador sobre cláusulas antidiscriminatórias em contratações públicas; 

  • A atualização do material à luz do Decreto nº 12.688/2025, que regulamenta a logística reversa de plásticos; 

  • A inclusão de nova tabela na parte específica do guia dedicada às cláusulas antidiscriminatórias aplicáveis a contratos de locação e contratos de prestação de serviços.

Acompanhe tudo sobre:COP30Advocacia-Geral da União

Mais de Esfera Brasil

PL Antifacção: entenda as disputas políticas que envolvem o projeto

Juros alto e informalidade das famílias acendem alerta para 2026

Países apresentam novas metas na COP30 em Belém

COP30: uma ótima largada acelera o passo da implementação de ações climáticas concretas

Mais na Exame

Infraestrutura

Comissão da Assembleia de Minas prova PL que autoriza privatização da Copasa

Carreira

Qual é o tipo de empresa mais buscada para trabalhar?

Esporte

Final da Libertadores: quanto vale o elenco do Palmeiras em 2025

Economia

Lula sanciona nesta quarta lei que isenta do IR quem ganha até R$ 5 mil por mês