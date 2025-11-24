Guia estabelece diretrizes para estimular sustentabilidade em compras públicas

Guia de Compras Sustentáveis busca incorporar novidades que refletem a evolução da agenda de sustentabilidade (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)
Plataforma de conteúdo
Publicado em 24 de novembro de 2025 às 21h09.
Elaborado pela Advocacia-Geral da União (AGU) e lançado durante a COP30, em Belém (PA), o Guia de Compras Sustentáveis busca incorporar novidades que refletem a evolução da agenda de sustentabilidade no Brasil e no mundo.
“Na prática, o gestor passa a dispor de um instrumento que reduz incertezas, evita interpretações divergentes, facilita a análise pelos órgãos de controle e qualifica as tomadas de decisão, criando um ambiente institucional mais seguro para a implementação de políticas de compras públicas sustentáveis", aponta a AGU em comunicado divulgado à imprensa.
No encontro em que também estiveram representantes do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos na Zona Azul da Conferência do Clima, também foi lançado o Plano para Acelerar Solução (PAS), documento que define medidas concretas para induzir mercados e cadeias produtivas de alto impacto a adotarem soluções mais responsáveis ambientalmente.
No guia, a sustentabilidade é tratada em suas múltiplas dimensões, que além da preservação ambiental, engloba aspectos social, econômico e cultural.
O conceito é alinhado aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), adotados em 2015, que abrangem metas como a erradicação da pobreza, igualdade de gênero e trabalho decente.
“Ao uniformizar entendimentos e consolidar boas práticas, o Guia dá suporte técnico para que as decisões sejam tomadas de forma fundamentada, coerente e alinhada às exigências legais e às agendas ambiental, social e climática", complementa a AGU no comunicado.
A publicação está dividida em uma parte com orientações amplas sobre o tema, e uma segunda, que apresenta tabelas detalhadas para a inserção de critérios de sustentabilidade em diferentes objetos contratuais.
Ainda segundo a AGU, são contemplados no Guia:
A introdução de texto orientador sobre cláusulas antidiscriminatórias em contratações públicas;
A atualização do material à luz do Decreto nº 12.688/2025, que regulamenta a logística reversa de plásticos;
A inclusão de nova tabela na parte específica do guia dedicada às cláusulas antidiscriminatórias aplicáveis a contratos de locação e contratos de prestação de serviços.