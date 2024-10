G7, G20 e G77: as diferenças entre as coalizões de atores internacionais

Em um mundo multipolar, por vezes o debate sobre política internacional contempla atores representados por diferentes nações do globo. Para facilitar a interlocução entre líderes de países que possuem realidades econômicas por vezes semelhantes, questões geopolíticas ganharam a arena de coalizões e fóruns de discussão como o G7 e o G20, cujas presidências rotativas estão nas mãos de Itália e Brasil, respectivamente.

Enquanto o primeiro reúne os sete países mais industrializados do mundo, o segundo contempla as 20 principais economias do planeta, mais a União Africana e a União Europeia. Nas reuniões que envolvem presidentes e primeiros-ministros dos países membros de ambos os grupos, a comunidade internacional também é convocada a encontrar soluções para o aumento da pobreza a nível global e formas de combate aos eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes.

A Cúpula de Líderes do G20 está prevista para os dias 18 e 19 de novembro de 2024, no Rio de Janeiro, com a presença das lideranças dos 19 países membros, mais a União Africana e a União Europeia. E, antes da reunião que contará com os chefes de governo na capital fluminense, as cidades brasileiras têm sido sede de reuniões ministeriais sobre os mais diversos temas, como a transição energética.

Na última semana, entre as autoridades internacionais presentes em Foz do Iguaçu, no Paraná, para debater formas de promover maior aproveitamento das energias renováveis, o ministro do Meio Ambiente e da Segurança Energética da Itália, Gilberto Pichetto, fez questão de reafirmar o compromisso por uma energia cada vez mais limpa, sustentável e acessível. O governo italiano também se manifestou de maneira favorável à criação da Coalizão Global para o Planejamento Energético, que é uma das iniciativas promovidas pela presidência brasileira no G20.

G77

Menos “famoso” do que os outros dois colegiados, o Grupo dos 77 é uma coalizão de nações em desenvolvimento, criada para ampliar o debate sobre as necessidades de ordem econômica e funcionar como mecanismo de negociação conjunta no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU). Atualmente são mais de 130 países integrantes, e, em 2023, a presidência foi exercida por Cuba. O grupo conta com apoio financeiro e político da China, mas apenas de forma externa.

A cooperação internacional é um dos temas a serem debatidos no II Fórum Esfera Internacional, que será realizado hoje e amanhã, em Roma. Os diálogos terão transmissão ao vivo pelo canal da Esfera no YouTube. Ative suas notificações para ser lembrado do início de cada painel.