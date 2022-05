Eleições 2022: confira as datas dos debates com candidatos à Presidência

Os principais canais de TV e veículos de comunicação do país já definiram as datas dos debates com os candidatos à Presidência no pleito deste ano. No dia 6 de agosto, os presidenciáveis ficarão cara a cara pela primeira vez no estúdio da CNN, alguns dias antes do início oficial da campanha eleitoral.

A campanha eleitoral tem início oficial no dia 16 de agosto, um dia após a data limite para os partidos registrarem na Justiça Eleitoral os indicados para disputarem as eleições para a Câmara, o Senado, os governos estaduais e a Presidência.

Neste ano estão marcados nove debates ao todo, entre 6 de agosto e 29 de setembro – nesta data acontecerá o da Globo, que tradicionalmente é o último realizado uma semana antes do 1º turno das eleições, marcado para 2 de outubro.

Confira as datas dos debates dos candidatos à Presidência já agendadas:

Primeiro turno

6 de agosto – CNN

9 de agosto – Jovem Pan

14 de agosto – Band

2 de setembro – RedeTV!

8 de setembro – CBN e jornais O Globo e Valor

13 de setembro – TV Aparecida

22 de setembro – Folha e UOL

24 de setembro – SBT, O Estado de S. Paulo, Veja e Rádio Nova Brasil FM

29 de setembro – Globo

Segundo turno