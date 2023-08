Eduardo Braga, Campos Neto e Mercadante participam da 2ª edição do Fórum Esfera

Pelo segundo ano consecutivo, a Esfera Brasil reúne no Guarujá, no litoral de São Paulo, grandes nomes do empresariado e autoridades para debater temas de relevância para o desenvolvimento nacional. A edição de 2023 vai abordar a reforma tributária, a reindustrialização do País, economia verde, infraestrutura, o novo PAC, a composição do PIB nacional, saúde, segurança jurídica para os negócios, cibersegurança na era das mídias sociais e tecnologia.

Entre os palestrantes confirmados estão o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira; o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta; o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto; o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante; o diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo; o superintendente-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Alexandre Barreto; o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), ministro Bruno Dantas, além de senadores e deputados.

Para a CEO da Esfera Brasil, Camila Funaro Camargo, o momento global exige que a neoindustrialização esteja alinhada à inovação e sustentabilidade. “O mundo fala em economia verde e descarbonização de processos produtivos. É essa agenda que está sendo incentivada pelo governo e colocada em prática pela iniciativa privada. Temos uma grande oportunidade de unir crescimento econômico e proteção ao meio ambiente, retomar a competitividade nacional e ainda cumprir as metas para redução de emissões”, afirmou.

Para o secretário de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Rodrigo Rollemberg, o Brasil pode ser uma liderança mundial se souber aproveitar as oportunidades postas.

“Temos vantagens comparativas que precisamos transformar em vantagens competitivas. Por exemplo, temos a maior biodiversidade do planeta, grande disponibilidade de biomassa, uma matriz energética limpa, em comparação ao restante do mundo, e em expansão e abundância de água. Isso coloca o Brasil realmente numa pole position dessa nova economia verde e de baixo carbono”, afirmou à Esfera Brasil. “É uma corrida. O País tem condições especiais, mas, se a gente demorar, esse espaço poderá ser ocupado por outros países”, complementou Rollemberg.

O economista-chefe da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Igor Rocha, também acredita que o Brasil deve assumir o protagonismo mundial. “O Brasil pode absorver essa onda, juntamente com as sinalizações do governo quanto ao compromisso ambiental, o que tende a gerar uma sinergia fundamental com o setor privado”, defendeu.

Serão nove painéis nos dois dias de evento. Um dos mais aguardados pelo empresariado vai abordar as mudanças que o Senado fará no texto da reforma tributária, aprovada pela Câmara dos Deputados em julho. O senador Eduardo Braga (MDB- AM), relator da matéria no Senado, será um dos debatedores. Participa também o secretário extraordinário da Reforma Tributária no Ministério da Fazenda, Bernard Appy.

Os governadores Cláudio Castro (RJ) e Rafael Fonteles (PI) e os ministros Jorge Messias (Advocacia-Geral da União) e Vinícius de Carvalho (Controladoria-Geral da União) serão painelistas. Pelo Judiciário, estão confirmadas as presenças dos ministros Luis Felipe Salomão e Isabel Gallotti, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e de Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O evento, que acontece nos próximos dias 25 e 26, terá transmissão online no YouTube da Esfera Brasil e no portal da Exame.