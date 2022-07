Cresce intenção de compra e venda de automóveis

A intenção de comprar um automóvel segue relevante para a maior parte dos brasileiros, conforme a pesquisa Brand Health Tracker (BHT), elaborada pela OLX, maior plataforma de compra e venda de veículos do país. Mais de 70% dos consumidores entrevistados continuam decididos a comprar ou trocar de carro nos próximos 12 meses. O principal motivador para a compra de um novo carro é a esperada redução de preço, seguida por uma diminuição da taxa de juros e melhores condições de pagamento. Dos entrevistados, 36% consideram um desconto de 7% a 10% como uma boa oportunidade para fazer um negócio neste momento, 23% esperam redução de 4% a 6%, enquanto outros 22% aguardam desconto acima de 15%. Em relação ao estudo anterior, houve uma queda na taxa de desistência, o que reforça um possível aquecimento do mercado de compra e venda de automóveis no país, observa Flávio Passos, vice-presidente de Autos e Comercial da OLX Brasil. Por outro lado, cresceu o número de pessoas que esperam comprar e vender um automóvel nos próximos 12 meses, com 55% dos entrevistados buscando realizar as duas operações. Como consequência, houve um aumento na intenção de compra de um carro (50%) e na intenção geral de venda (47%). No Brasil desde 2010, a OLX Brasil é uma empresa 100% digital, com tecnologia desenvolvida localmente, possibilitando os usuários a comprar e vender quase tudo de maneira rápida, segura e conveniente. Com isso, ela defende o reuso repetido de bens e a redução de descartes no ambiente. O levantamento da OLX existe desde 2019. Esta edição foi realizada entre 29 de março e 05 de abril de 2022 e considerou o público que comprou ou anunciou um veículo no último ano ou que tem a intenção de comprar ou vender nos próximos 12 meses. Foram entrevistados mais de 450 homens e mulheres, que conhecem sites e aplicativos de compra, venda e aluguel de automóveis, com idades entre 18 e 55 anos, das classes A, B e C, de diferentes regiões do Brasil. Ainda de acordo com a pesquisa BHT, preço, segurança e consumo de combustível seguem como os três pontos mais importantes na hora da compra de um carro. Completam o ranking de importância na hora de escolher um novo veículo os critérios: conforto (4º), manutenção (5º), marca (6º), tecnologia (7º), espaço interno/porta malas (8º) e custo de seguro (9º). A maioria quer menos burocracia e mais digitalização no processo de aquisição de um veículo, como na transferência da documentação, mencionada por 80% dos respondentes, no levantamento do histórico veicular, apontado por 79%, Detran (74%), simulação e contratação de financiamento (74%), vistoria do carro (74%), avaliação mecânica (71%), contratação de seguro (67%) e pagamento pela própria plataforma de compra e venda (67%).